Посли ЄС підтримали передачу Україні прибутків від заморожених активів рф — Finance.ua
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Посли ЄС підтримали передачу Україні прибутків від заморожених активів рф

Казна та Політика
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У понеділок, 29 січня, посли Європейського союзу підтримали пропозицію використати прибутки від заморожених активів рф на допомогу для України.
Про це повідомляється на сторінці головування Бельгії в Раді Євросоюзу у мікроблозі X.
«Посли ЄС щойно погодили в принципі пропозицію щодо використання непередбачуваних прибутків, пов’язаних з іммобілізованими активами, для підтримки відновлення України», — йдеться у повідомленні.
Журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк зазначив у X, що мова йде про погодження першого кроку — відкладення надходжень від заморожених активів на окремий рахунок. Далі вони мають погодити фактичний переказ готівки на рахунок України.

Що відомо про заморожені активі рф за кордоном

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати Америки можуть конфіскувати близько 300 мільярдів доларів заморожених активів російської федерації.
За даними українського Міністерства закордонних справ, загалом заморожених російських активів достатньо, щоб покрити понад 80% потреб у відновленні країни.
Водночас деякі європейські високопосадовці вважають, що ЄС може не наважитися на конфіскацію активів російського Центробанку через фінансові та юридичні ризики.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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