У Мін'юсті пояснили, що дає Україні рішення ЄС щодо російських активів — Finance.ua

У Мін'юсті пояснили, що дає Україні рішення ЄС щодо російських активів Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Рішення Ради ЄС про заморожені активи росії відкриває шлях до використання прибутків від цих активів на користь України. Йдеться про 260 млрд євро.

Про це заявила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

За її словами, рішення Ради ЄС роз’яснюють зобов’язання центральних депозитаріїв цінних паперів, що володіють замороженими активами й резервами Центробанку росії.

«На цей час в юрисдикціях партнерів по G7, ЄС та Австралії заморожено 260 млрд євро активів Центрального банку росії, причому понад дві третини з них — в ЄС. Прийняте Радою ЄС рішення роз’яснює, зокрема, правовий статус доходів, які отримують центральні депозитарії від користування російськими активами. Це відкриває шлях до використання прибутку від заморожених російських активів на користь України», — зазначила Мудра.

Рада, зокрема, ухвалила, що депозитарії, які володіють активами центробанку росії на суму понад 1 млн євро, повинні окремо враховувати залишки коштів, що накопичилися в результаті обмежувальних заходів ЄС, а також мають зберігати відповідні доходи окремо.

Читайте також Все має працювати на захист від терору: Зеленський про конфіскацію російських активів

Крім того, депозитаріям заборонили розпоряджатися отриманим чистим прибутком. З урахуванням ризиків і витрат, пов’язаних зі зберіганням активів та резервів Центрального банку росії, кожен центральний депозитарій цінних паперів може звернутися до свого наглядового органу з проханням санкціонувати випуск частини цього чистого прибутку з урахуванням дотримання статутного капіталу та ризиків, пояснила заступниця голови Мін'юсту.

Рішення дає можливість Раді встановити фінансовий внесок до бюджету ЄС з прибутку від користування російськими активами. Кошти хочуть спрямувати для підтримки України та її відновлення і реконструкції.

Читайте також 300 мільярдів євро: куди Зеленський пропонує витратити російські активи

У відомстві зазначили, що одним із пріоритетних завдань залишається створення належної юридичної основи для забезпечення компенсації збитків, завданих Україні російськими загарбниками шляхом використання російських активів в Україні та за кордоном.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.