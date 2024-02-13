Конфіскація російських активів має бути підкріплена юридично, — МВФ
Будь-які майбутні рішення про арешт заморожених російських активів мають бути підкріплені «достатньою юридичною підтримкою» для запобігання майбутнім ризикам.
Про це заявила перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат, повідомляє Foreign Policy.
Гопінат заявила, що рішення про те, що робити з активами, ухвалюються виключно країнами, які володіють ними. Вона відмовилася висловити свою думку про те, як їх слід використати.
Гопінат сказав, що МВФ оцінить вплив будь-яких прийнятих рішень на країни-члени, включаючи росію, та світову економіку, але МВФ не братиме участі у прийнятті рішень.
Проте вона сказала, що важливо «переконатися, що все, що ви робите, має достатню юридичну підтримку, щоб зрештою ви не зіткнулися з ризиком».
Довідка Finance.ua:
- Сполучені Штати, Європейський Союз та інші країни «Великої сімки» роздумують над тим, як найкраще використати заморожені російські активи для підтримки України;
- нНаприкінці 2023 року США запропонували країнам «Великої сімки» конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року;
- деякі високопосадовці занепокоєні тим, що конфіскація російських активів, вкладених у державні облігації, номіновані в євро, доларах США та британських фунтах, може підірвати готовність центральних банків зберігати резерви один у одного;
- минулого тижня глава НБУ Андрій Пишний під час зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою заявив, що «отримання Україною доступу до заморожених російських активів — це один із позитивних сценаріїв, який може сприяти більш швидкому економічному відновленню».
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