Високі ціни та конкуренція: з якими труднощами стикаються орендарі в Україні

Протягом найближчих місяців 40% опитаних планують орендувати житло, 37% уже орендують, а 8% перебувають у процесі оформлення документів.

Про це свідчать дані дослідження OLX Нерухомість

«Ринок оренди житла в Україні залишається активним, а ключовими критеріями вибору для орендарів є ціна, зручність розташування та автономність житла. Нові умови життя, спричиненні війною та масовим переселенням, вимагають адаптації та змін потреб і вимог як орендарів, так і орендодавців», — сказано в дослідженні.

Що спонукає українців орендувати житло

Основною причиною оренди житла українці називають потребу мати окреме помешкання. Так відповіли 51% респондентів, що на 13% більше, ніж торік.

Серед інших причин:

зміна умов проживання, зокрема поліпшення житлових умов або збільшення площі, про що сказали 37% опитаних, на 12% більше проти минулого року;

переїзд через роботу або подорожі — 21%, на 4% більше порівняно з минулим роком;

потреби, пов’язані з впливом війни — 26%, на 3% менше, ніж торік;

бажання ознайомитися з пропозиціями на майбутнє — 16%, на 3% більше проти минулого року.

Інфографіка: OLX

Де українці шукають житло

82% опитаних зазначили, що шукають житло на сайтах оголошень, і це залишається найпопулярнішим способом пошуку. Менше орендарів звертаються до знайомих чи родичів, а також користуються соцмережами та послугами приватних рієлторів.

Інфографіка: OLX

З якими труднощами стикаються орендарі

Під час пошуку житла українці орієнтуються насамперед на ціну. На цей критерій звертають увагу 84% опитаних. Також важливими є зручність району (71%), кількість кімнат (68%), доступність до роботи та транспорту (67%), інфраструктура поблизу (62%).

62% респондентів перевіряють, чи є поруч стратегічні об’єкти. Понад половина звертає увагу на автономність житла, додаткові джерела живлення та наявність бомбосховища. Ці критерії вперше увійшли до топ-15 цього року.

Основною проблемою орендарі називають високі ціни. Про це повідомили 89% респондентів, що на 6% більше, ніж торік. 75% (+4%) говорять про складнощі через велику конкуренцію.

Серед інших викликів зазначають відмову здавати житло людям з домашніми тваринами, орендарям зі статусом ВПО, людям з інвалідністю або військовослужбовцям. Найбільше за рік зріс показник відмов орендарям із малими дітьми, приріст становив 14%.

Інфографіка: OLX

Що, на думку орендарів, враховують власники житла

Респонденти вважають, що орендодавці найбільше звертають увагу на наявність домашніх тварин (88%) та малих дітей (87%). Серед інших факторів: кількість мешканців (83%), поведінка та зовнішній вигляд (82%), платоспроможність (80%), сімейний стан (78%) та шкідливі звички (77%).

Також власники враховують регіон, звідки приїхали орендарі (71%), статус ВПО (61%) та мову спілкування орендарів (42%).

З іншого боку процесу оренди — орендодавці, які також мають власні критерії відбору потенційних мешканців. 60% орендодавців насамперед оцінюють платоспроможність потенційних мешканців. Майже стільки ж (59%) звертають увагу на наявність домашніх тварин.

Політичні погляди та мова спілкування важливі лише для 7% та 3% власників житла відповідно.

Інфографіка: OLX

