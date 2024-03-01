Культура та туризм в Україні втратили через війну понад $19 млрд — Шмигаль Сьогодні 07:23

Культура та туризм в Україні втратили через війну понад $19 млрд — Шмигаль, Фото: uacrisis.org

Втрати в секторі культури та туризму України включно з недоотриманим доходом склали 19,6 млрд доларів. На довгострокове відновлення пошкодженого та зруйнованого потрібно 8,9 млрд доларів.

Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

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Найбільше від російських атак на культурну спадщину страждають Харківщина, Донецька та Одеська області. Загалом цілями росіян стали понад 900 об'єктів історії та культури. Крім того, в окупації перебуває понад 20 тисяч пам’яток культури національного та місцевого значення.

«На міжнародному рівні потребуємо негайного реагування на тіньову торгівлю культурними цінностями. Створення надійних правових рамок, збільшення заходів безпеки, взаємодії між правоохоронцями різних держав», — підкреслив прем'єр-міністр.

Очільник уряду відзначив важливість ретельної та правильної оцінки збитків і втрат у сфері культури. Ця інформація, за його словами, складе основу доказової бази для міжнародних судових інституцій.

«Тому всі знищені або постраждалі внаслідок російської агресії обʼєкти культурної спадщини внесуть до спеціального державного реєстру. Він буде одним із інструментів визначення розмірів компенсацій від рф», — зазначив Шмигаль.

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Прем'єр-міністр наголосив, що на платформі United for Justice необхідно сформувати спільні рішення та механізми реалізації принципу «росія заплатить».

Довідка Finance.ua

за даними проєкту «росія заплатить» КSE Institute, сума збитків інфраструктури України через війну станом на січень 2024 року сягнула майже 155 млрд доларів. На першому місці за сумою збитків залишається житловий фонд. Прямі збитки від руйнувань цих обʼєктів оцінюються у $58,9 млрд;

голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев раніше повідомляв, що якщо припустити, що під час повітряної тривоги зупиняється половина економіки, збитки за одну добу тривоги умовно становитимуть 9 млрд грн.

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