Яких збитків культурній спадщині України завдала російська агресія — Finance.ua

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Яких збитків культурній спадщині України завдала російська агресія

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Яких збитків культурній спадщині України завдала російська агресія
Яких збитків культурній спадщині України завдала російська агресія, Фото: village.com.ua
Через російську агресію в Україні було зруйновано величезну кількість пам‘яток культурної спадщини. На сьогодні сума збитків оцінюється в 19 млрд доларів. Зруйновані об'єкти вносять у державний Реєстр пошкодженого і знищеного майна. Він стане основою для визначення розмірів репарацій від рф.
Про це повідомляє голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
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Вона зазначила, що названа сума в 19 млрд доларів — це ще не остаточна цифра, адже знищення історичних пам‘яток внаслідок збройної агресії рф триває і досі.
За даними МКІП, протягом періоду з 24 лютого 2022 року до 25 січня 2024 року росія знищила або пошкодила 902 об'єкти культурної спадщини:
  • пам’ятки національного значення — 124;
  • місцевого значення — 708;
  • щойно виявлених — 70.
Зокрема, пам’ятки архітектури складають 285 об'єктів, архітектури та містобудування — 269, історії - 213, архітектури, історії - 33.
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Олена Шуляк додає, що всі пошкоджені і зруйновані об'єкти культурної спадщини наразі вносять в РПЗМ так само, як і об‘єкти житлової інфраструктури. Це означає, що скоро буде можливітсь детальніше проаналізувати перші цифри і прорахувати кроки, необхідні для відновлення цього надважливого для України фонду.
«У нас попереду величезна робота з планування відновлення знищеної культурної спадщини. Втім вона стосуватиметься не лише безпосередньо відновлення, а і загалом зміни підходів до цього, підходів до реставрації об'єктів історичного надбання», — зауважила нардеп.
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За її словами, на початку 2024 року у Верховній Раді створили спеціальну міжкомітетську робочу групу із захисту об'єктів культурної спадщини. Вона працюватиме над законодавчими змінами, які сприятимуть розв’язанню проблему довільного знищення пам’яток. І хоча через вторгнення росіян ця проблема загострилася, ще до агресії рф в Україні страждали пам’ятки архітектури через дії забудовників і сумнівних рішень місцевих рад.
«Наразі ми працюємо над тим, щоб розробити зміни до законодавства щодо охорони культурної спадщини. Воно повинно не просто працювати, а бути сучасним і відповідати, тим реаліям, в яких сьогодні живе Україна», — пояснила Шуляк.
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Вона додає, що наразі в Україні досягла фінальної стадії розробка інформаційно-комунікаційної системи, яка стане незабаром електронним Реєстром нерухомих пам‘яток України. Коли систему презентують, облдержадміністрації закінчать роботу з її наповнення — внесуть і самі пам‘ятки, і облікові дані по кожній з них, і перевірить всю документацію. Наразі в Україні їх біля 140 тис., а внесено трохи більше 100 тис.
За матеріалами:
Finance.ua
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