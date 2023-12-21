Відновлення України: на що найбільше витрачено коштів за дев’ять місяців — Finance.ua

Відновлення України: на що найбільше витрачено коштів за дев’ять місяців Сьогодні 09:03 — Казна та Політика

Відновлення України: на що найбільше витрачено коштів за дев’ять місяців

За січень-жовтень 2023 року видатки з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії склали 35,6 млрд грн. Або 58% від загальної суми Фонду у держбюджеті на 2023 рік, що становить майже 61,8 млрд грн.

Про це повідомляє аналітичний центр StateWatch з посиланням на звіт Державної казначейської служби України про надходження і використання коштів Фонду ліквідації наслідків збройної агресії за січень-жовтень 2023 року.

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Зазначається, що загалом у 2023 році до Фонду надійшло 44,8 млрд грн. Вони включають гроші, що надійшли від Національного банку України (35,9 млрд грн), та кошти, отримані від стягнення та вилучення російських активів на території України (8,9 млрд грн). 8,8 млрд із них було отримано внаслідок вилучення суверенних активів, ще 114 млн стягнено в рамках виконання Закону «Про санкції».

До Фонду також увійшли 17 млрд грн, отриманих від вилучення суверенних російських активів у 2022 році. Йдеться про вилучення українських дочірніх банків «Сбербанку» і «ВЕБ.РФ» («Міжнародний резервний банк» та «Промінвестбанк»), націоналізація корпоративних прав та фінансових активів яких відбулася за рішенням РНБО від 11 травня 2022 року.

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Повністю було витрачено кошти лише за програмою «Субвенція місцевим бюджетам на ліквідацію наслідків збройної агресії» — 11,4 млрд грн.

Найбільше коштів у 2023 році було виділено на захист об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору — 12,2 млрд грн, або 65% від запланованої суми (18,9 млрд грн).

Натомість за трьома програмами станом на жовтень 2023 року не було видатків. Йдеться про дві програми, спрямовані на відновлення житлових об'єктів, пошкоджених/знищених внаслідок підриву Каховської ГЕС, та надання компенсації за такі об'єкти (1,3 млрд грн за двома програмами), а також ще одну програму фінансового забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору (9,7 млрд грн).

Довідка Finance.ua:

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії був створений у 2022 році як спеціальний фонд державного бюджету, мета якого — забезпечувати відновлення країни: реконструкція та ремонт об'єктів критичної інфраструктури, житла, громадських споруд тощо.

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