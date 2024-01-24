росія продовжує заробляти мільйони на експорті металопродукції до ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росія продовжує заробляти мільйони на експорті металопродукції до ЄС

15
Європейський союз тільки у листопаді імпортував російської металопродукції на €93,21 млн. У порівнянні з листопадом 2022-го ЄС зменшив імпорт такої продукції на 38,7%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Eurostat.
Витрати на імпорт російської продукції становили €93,21 млн, що на 23,5% менше у порівнянні з жовтнем, та на 43,5% - у порівнянні з листопадом 2022-го.
Основна частка імпорту припадає на напівфабрикати — 83% від загального обсягу поставок. При цьому більшу частину напівфабрикатів російського виробництва було спрямовано до Бельгії. Також рф експортувала до ЄС чавун та феросплави.
Таким чином, попри запроваджені проти росії санкції, гірничо-металургійний комплекс рф продовжує отримувати значні прибутки від експорту продукції до Євросоюзу. І хоча показники значно зменшились порівняно з 2022 роком, поставки поки залишаються на високому рівні.
Як відомо, у 12-му пакеті Євросоюз продовжив дію квот на російські сляби ще на чотири роки і фактично послабив раніше введені обмеження.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.