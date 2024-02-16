У Мінекономіки назвали цьогорічні потреби приватного сектору на відновлення — Finance.ua

У Мінекономіки назвали цьогорічні потреби приватного сектору на відновлення Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

У Мінекономіки назвали цьогорічні потреби приватного сектору на відновлення

Потреби українського приватного сектору на 2024 рік тільки в частині промисловості та комерції складають $5,8 млрд.

Про це зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо, Світовий банк та уряд у співпраці з Європейським Союзом, ООН та іншими партнерами оголосили результати Третього аналізу збитків та потреб України, завданих внаслідок майже дворічної війни.

Результати звіту стануть основою для імплементації Плану України в частині необхідних реформ та Ukraine Facility.

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У звіті йдеться, що українська промисловість та комерційний сектор є основою української економіки та генерують близько 1/3 валового внутрішнього продукту, а також надають робочі місця для близько 6 мільйонів людей, а збитки секторів внаслідок війни оцінюються приблизно в $15,6 мільярдів.

«Тому відновлення приватного сектору є ключовим пріоритетом для уряду України. Лише у 2024 році потреби промисловості і комерції в інвестиціях становлять $4,2 млрд, а робочого капіталу — $1,6 млрд, тобто разом — $5,8 млрд. Це загальна потреба у фінансуванні сектору, яку ми з міжнародними партнерами маємо намір забезпечити», — зазначила Свириденко.

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Основні напрямки фінансування, які уряд, донори та міжнародні фінансові організації забезпечать поточного року:

гранти для відновлення та модернізацію бізнесу;

часткова компенсація відсоткових ставок за програмою доступних кредитів 5−7-9%;

підтримка українських експортерів через Експортно-кредитне агентство, програми страхування воєнних ризиків;

стимули для інвестицій в приватний сектор;

фінансування капітальних інвестицій та оновлення обладнання вітчизняних підприємств, що постраждали внаслідок війни.

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«У звіті передбачено щонайменше $1,6 млрд на фінансування інвестицій, і важливо, щоб інструменти їх отримання були доступними для компаній як через банківську систему, корпоративне фінансування, так і через проєктне фінансування. Особливо в капіталомістких індустріях, які потребують встановлення або оновлення виробничих ліній, як, зокрема, в переробній промисловості», — підсумувала Свириденко.

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