У Мінекономіки назвали цьогорічні потреби приватного сектору на відновлення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Мінекономіки назвали цьогорічні потреби приватного сектору на відновлення

Казна та Політика
18
У Мінекономіки назвали цьогорічні потреби приватного сектору на відновлення
У Мінекономіки назвали цьогорічні потреби приватного сектору на відновлення
Потреби українського приватного сектору на 2024 рік тільки в частині промисловості та комерції складають $5,8 млрд.
Про це зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.
Нагадаємо, Світовий банк та уряд у співпраці з Європейським Союзом, ООН та іншими партнерами оголосили результати Третього аналізу збитків та потреб України, завданих внаслідок майже дворічної війни.
Результати звіту стануть основою для імплементації Плану України в частині необхідних реформ та Ukraine Facility.
Читайте також
У звіті йдеться, що українська промисловість та комерційний сектор є основою української економіки та генерують близько 1/3 валового внутрішнього продукту, а також надають робочі місця для близько 6 мільйонів людей, а збитки секторів внаслідок війни оцінюються приблизно в $15,6 мільярдів.
«Тому відновлення приватного сектору є ключовим пріоритетом для уряду України. Лише у 2024 році потреби промисловості і комерції в інвестиціях становлять $4,2 млрд, а робочого капіталу — $1,6 млрд, тобто разом — $5,8 млрд. Це загальна потреба у фінансуванні сектору, яку ми з міжнародними партнерами маємо намір забезпечити», — зазначила Свириденко.
Читайте також
Основні напрямки фінансування, які уряд, донори та міжнародні фінансові організації забезпечать поточного року:
  • гранти для відновлення та модернізацію бізнесу;
  • часткова компенсація відсоткових ставок за програмою доступних кредитів 5−7-9%;
  • підтримка українських експортерів через Експортно-кредитне агентство, програми страхування воєнних ризиків;
  • стимули для інвестицій в приватний сектор;
  • фінансування капітальних інвестицій та оновлення обладнання вітчизняних підприємств, що постраждали внаслідок війни.
Читайте також
«У звіті передбачено щонайменше $1,6 млрд на фінансування інвестицій, і важливо, щоб інструменти їх отримання були доступними для компаній як через банківську систему, корпоративне фінансування, так і через проєктне фінансування. Особливо в капіталомістких індустріях, які потребують встановлення або оновлення виробничих ліній, як, зокрема, в переробній промисловості», — підсумувала Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.