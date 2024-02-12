Кабмін скасує 400 бюрократичних процедур для бізнесу — Finance.ua

Кабмін скасує 400 бюрократичних процедур для бізнесу Сьогодні 14:13 — Казна та Політика

Кабмін скасує 400 бюрократичних процедур для бізнесу

Уряд України працює над переглядом системи регулювання бізнесу зі скасуванням та оновленням сотень документів, щоб допомогти підприємництву та стимулювати економіку, на яку вплинула війна.

Про це заявив заступник міністра економіки Олексій Соболєв в інтерв'ю Reuters

Як повідомляється, реформа з переглядом близько 1300 чинних нормативних документів, ліцензій та дозволів розпочалася минулого року. Уже анульовано близько 100 документів.

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«Ще 400 процедур буде скасовано цього року, а 500 процедур буде оновлено і оцифровано», — повідомив Reuters Олексій Соболєв, заступник міністра економіки, який курирує зміни.

«Основна ідея полягає в тому, що тепер люди повинні або воювати, або працювати, — заявив Соболєв в інтерв'ю. — Тому нам необхідно створити середовище, яке не заважає бізнесу працювати і де бізнес зможе працювати в максимально зручних умовах».

У 2022 році економіка скоротилася приблизно на третину, що стало найбільшим падінням у річному вимірі за 30 років незалежності України. Завдяки тому, що західні союзники України виділили мільярди доларів фінансової допомоги, уряд зберіг економічну стабільність, а бізнес пристосувався до реалій воєнного часу.

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Зокрема, малий та середній бізнес України виявився адаптивним, допомагаючи економіці загалом, сказав Соболєв.

«МСП в Україні диверсифіковані, різноманітні, і це сприяє економічній стабільності. МСП адаптуються швидше, ми справді бачимо цю стійкість у МСП, тому нам важливо його підтримувати», — зазначив він.

За оцінками Соболєва, після внесення регуляторних змін підприємства зможуть заощаджувати від 12 до 13 мільярдів гривень (320−345 мільйонів доларів США) щороку.

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За його словами, сільське господарство, ключовий сектор і головне джерело доходу у твердій валюті, найбільше виграє від реформи, що триває.

Перегляд правил також був частиною домашньої роботи Києва, сказав Соболєв, на тлі того, як уряд продовжує роботу з Європейським Союзом у межах програми фінансування на чотири роки для України.

Раніше цього місяця ЄС схвалив пакет на 50 мільярдів євро. Соболєв підтвердив, що уряд сподівається отримати цього року 18 мільярдів євро як підтримку бюджету.

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Загалом на потреби бюджету України до 2027 року буде спрямовано 39 мільярдів євро. Соболєв заявив, що уряд сподівається, що більшу частину цієї суми буде отримано в перші два роки.

Уряд України також хоче підвищити економічну самостійність, і пакет ЄС включає 8 мільярдів євро, призначених для залучення більшої кількості інвестицій у пріоритетні галузі, які можуть стимулювати економічне зростання.

Як пріоритетні галузі виділено сільське господарство, енергетика, інформаційні технології, логістика та транспорт і промисловість.

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Соболєв очікує покращення доступу до капіталу для українського бізнесу цього року, зазначивши, що ключовими будуть вигідні проекти та прозорість.

«Ми разом із європейцями очікуємо, що це допоможе залучити в Україну до 30−40 мільярдів доларів додаткових інвестицій у найближчі чотири роки», — сказав він.

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