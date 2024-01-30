Як змінилися ставки за депозитами для бізнесу — звіт НБУ Сьогодні 11:00 — Кредит&Депозит

Як змінилися ставки за депозитами для бізнесу — звіт НБУ

Вартість залучення банками пасивів знижується два квартали поспіль передусім завдяки здешевленню депозитів корпорацій. У першому кварталі 2024 року банки очікують на зниження ставок для бізнесу і домогосподарств за сталих обсягів коштів клієнтів.

Про це свідчать результати щоквартального опитування банків про умови фондування, яке проводить Національний банк України.

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Обсяги зобов’язань банків упродовж ІV кварталу загалом зросли переважно завдяки залученню коштів від домогосподарств і корпорацій. Водночас вперше за два з половиною роки в окремих великих банках дещо збільшилися обсяги оптового фондування (облігації, кредити міжнародних фінансових організацій чи материнських банків, довгострокове рефінансування тощо).

Графік: НБУ

Активнішому залученню коштів домогосподарств банками сприяли передусім регуляторні вимоги. Залучення від бізнесу переважно зростали завдяки пропозиції самих клієнтів. Водночас суттєво зменшився вплив рівня відсоткових ставок, який упродовж 2023 року був визначальним чинником зростання депозитів клієнтів.

Графік: НБУ

За результатами поточного опитування оптове фондування планували залучати переважно великі банки і очікували це зробити вже у І кварталі.

Про зниження вартості коштів бізнесу за квартал повідомили майже дві третини респондентів, водночас ціна депозитів населення та оптових залучень суттєво не змінилася.

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На подальше здешевлення коштів корпорацій у І кварталі очікують 69% респондентів, коштів населення — 50%. Ціна оптового фондування, за прогнозами банків, не зміниться.

Частка фондування у валюті упродовж 2023 року знижувалася. Більше половини опитаних очікують на продовження цього тренду в I кварталі.

Строковість фондування в ІV кварталі дещо знизилася, проте в наступні 12 місяців банки не очікують змін.

Уперше за два з половиною роки майже половина респондентів повідомили про зниження вартості капіталу. Банки очікують на подальше зменшення вартості капіталу.

Нагадаємо, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв повідомляв , що ситуація в сегменті банківських депозитів у лютому стане логічним продовженням грудневих тенденцій. Регулятор продовжує впровадження стабілізаційних заходів.

Протягом 2023 року депозити бізнесу й населення зросли на чверть або на пів трильйона гривень.

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