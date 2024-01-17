Скільки грошей накопичили українці на депозитах — Finance.ua

Скільки грошей накопичили українці на депозитах Сьогодні 13:01 — Кредит&Депозит

Скільки грошей накопичили українці на депозитах

В Україні наприкінці 2023 року суттєво зріс загальний депозитний портфель у банківській системі. За підсумком грудня збільшився на 4,9%.

Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Скільки грошей віднесли українці у банки

За інформацією Нацбанку, в останній місяць року приріст депозитів в українських фінустановах становив 50 млрд гривень. Таким чином, сукупний депозитний портфель у банківській системі сягнув 1,08 трлн гривень.

Зокрема, розмір гривневого портфелю зріс на 31 млрд гривень (4,5%), до 612,2 млрд гривень.

Водночас, приріст валютних депозитів у грудні становив 110 млн доларів (1,2%). Сукупний валютний портфель становить 9,7 млрд доларів або 367,3 млрд гривень в еквіваленті.

Наприкінці року дохідність банківських заощаджень залишилась незмінною. Розмір середньої ставки:

для гривні становив 13,9% річних;

для валютних депозитів — 1,1% річних.

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