Скільки грошей накопичили українці на депозитах — Finance.ua

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Скільки грошей накопичили українці на депозитах

Кредит&Депозит
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Скільки грошей накопичили українці на депозитах
Скільки грошей накопичили українці на депозитах
В Україні наприкінці 2023 року суттєво зріс загальний депозитний портфель у банківській системі. За підсумком грудня збільшився на 4,9%.
Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

Скільки грошей віднесли українці у банки

За інформацією Нацбанку, в останній місяць року приріст депозитів в українських фінустановах становив 50 млрд гривень. Таким чином, сукупний депозитний портфель у банківській системі сягнув 1,08 трлн гривень.
Скільки грошей накопичили українці на депозитах
Зокрема, розмір гривневого портфелю зріс на 31 млрд гривень (4,5%), до 612,2 млрд гривень.
Водночас, приріст валютних депозитів у грудні становив 110 млн доларів (1,2%). Сукупний валютний портфель становить 9,7 млрд доларів або 367,3 млрд гривень в еквіваленті.

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Наприкінці року дохідність банківських заощаджень залишилась незмінною. Розмір середньої ставки:
  • для гривні становив 13,9% річних;
  • для валютних депозитів — 1,1% річних.
Скільки грошей накопичили українці на депозитах
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За матеріалами:
Finance.ua
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