Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

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Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Кредит&Депозит
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Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Правління Національного банку 25 січня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
«Це рішення узгоджується з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на горизонті монетарної політики», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що в 2023 році інфляція суттєво сповільнилася, у тому числі завдяки послідовній монетарній політиці НБУ.
«Попри продовження російської агресії, минулого року інфляційний тиск суттєво знизився. У листопаді інфляція сповільнилася до 5,1% у річному вимірі та залишалася на цьому рівні в грудні. Послабленню цінового тиску значною мірою сприяли високі врожаї та зниження світових цін на енергоносії. Важливу роль відігравав мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги», — кажуть в Нацбанку.

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Водночас сповільнення базової інфляції до 4,9% за підсумками року свідчить і про вагомий вплив послідовної монетарної політики НБУ, зокрема заходів із забезпечення курсової стійкості та привабливості гривневих активів. Вони сприяли поліпшенню курсових та інфляційних очікувань.
Попри очікуване пришвидшення інфляції у 2024 році, вона залишатиметься помірною та повернеться до цільового діапазону в 2025 році, прогнозує регулятор.
«Ураховуючи баланс ризиків, необхідність підтримання курсової стійкості та помірної інфляції у 2024 році з подальшим її приведенням до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж 2025 року, Правління НБУ вирішило зберегти незмінною облікову ставку, а також інші процентні ставки за операціями НБУ», — додали в НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • 15 грудня 2023 року Нацбанк знизив облікову ставку до 15%;
  • правління НБУ ухвалило рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт;
  • правління Національного банку 14 вересня прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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