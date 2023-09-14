Нацбанк вдруге поспіль знизив облікову ставку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нацбанк вдруге поспіль знизив облікову ставку

Кредит&Депозит
283
Нацбанк вдруге поспіль знизив облікову ставку
Нацбанк вдруге поспіль знизив облікову ставку
Правління Національного банку 14 вересня прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%.
Про це стало відомо з брифінгу НБУ.
«Подальше сповільнення інфляції та спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість дають змогу продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень», — зазначив голова регулятора Андрій Пишний.
За його словами, такий крок підтримає відновлення економіки та водночас не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності.
Споживча інфляція в Україні знижувалася швидше, ніж очікувалося, однак базова — була близькою до прогнозу НБУ.
Пишний додав, що інфляція в річному вимірі в серпні сповільнилася до 8,6%. Цінова динаміка виявилася ліпшою, ніж очікував НБУ (в інфляційному звіті у липні), передусім за рахунок збільшення пропозиції продуктів харчування.
Місце для вашої реклами
Зниженню цін на крупи, борошно, овочі та деякі фрукти посприяли гарні врожаї.
Водночас зниження базової інфляції (до 10% у річному вимірі у серпні) було близьким до липневого прогнозу НБУ.
«Вагому роль у послабленні фундаментального цінового тиску мали заходи НБУ із забезпечення привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку. Вони, зокрема, сприяли подальшому поліпшенню курсових та інфляційних очікувань», — відзначив очільник Нацбанку.
Пишний додав, що загальна тенденція до зниження інфляції зберігатиметься, проте потенціал її швидкого сповільнення майже вичерпано.
З одного боку, кращі врожаї обмежуватимуть зростання цін і в наступні місяці. Також зберігатиметься вплив від фіксації окремих тарифів на житлово-комунальні послуги. НБУ і надалі забезпечуватиме стійкість валютного ринку для утримання під контролем курсових та інфляційних очікувань. Разом усе це сприятиме подальшому зниженню інфляції.
З іншого боку, тиск на витрати бізнесу залишатиметься значним як через втрати, пов’язані з війною, так і через подорожчання електроенергії та пального, що може стримувати сповільнення інфляції.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.