НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки Вчора 14:09 — Кредит&Депозит

НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки

Правління Національного банку України ухвалило рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

У такий спосіб Національний банк модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою «нижньої межі».

Ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином: ставка за тримісячними ДС дорівнюватиме «обліковій ставці + 4 в. п.» (20%), а за кредитами рефінансування — «обліковій ставці + 6 в. п.» (22%). Отже, фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними.

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«Модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності. Такі зміни, зокрема, дадуть змогу НБУ утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки. У результаті зросте спроможність НБУ впливати на очікування економічних агентів та мотиви їхньої економічної поведінки», — зазначили в регуляторі.

Утримання незмінними ставок за операціями НБУ з банками наразі узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що важливо для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті.

Інфографіка: НБУ

Довідка Finance.ua:

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