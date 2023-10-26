НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки — Finance.ua

НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки
Правління Національного банку України ухвалило рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
У такий спосіб Національний банк модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою «нижньої межі».
Ставки за іншими операціями НБУ з банками встановлені таким чином: ставка за тримісячними ДС дорівнюватиме «обліковій ставці + 4 в. п.» (20%), а за кредитами рефінансування — «обліковій ставці + 6 в. п.» (22%). Отже, фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаться незмінними.
«Модернізація операційного дизайну монетарної політики посилить сигнальну роль облікової ставки в умовах структурного профіциту ліквідності. Такі зміни, зокрема, дадуть змогу НБУ утримувати короткострокові гривневі міжбанківські ставки близькими до облікової ставки. У результаті зросте спроможність НБУ впливати на очікування економічних агентів та мотиви їхньої економічної поведінки», — зазначили в регуляторі.
Утримання незмінними ставок за операціями НБУ з банками наразі узгоджується з необхідністю збереження привабливості гривневих інструментів, що важливо для забезпечення помірної інфляції та курсової стійкості на прогнозному горизонті.
Довідка Finance.ua:
- правління Національного банку 14 вересня прийняло рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%;
- правління Національного банку на засіданні 27 липня прийняло рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%, вперше з червня 2022 року;
- Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних з 28 квітня 2023 року.
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