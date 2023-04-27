НБУ залишив облікову ставку на рівні 25%: що вплинуло на рішення — Finance.ua

НБУ залишив облікову ставку на рівні 25%: що вплинуло на рішення Сьогодні 14:07 — Кредит&Депозит

НБУ залишив облікову ставку на рівні 25%: що вплинуло на рішення

Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних з 28 квітня 2023 року. НБУ тримає ставку на цьому рівні із червня минулого року.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, який транслювався на Youtube

Зазначимо, облікова ставка — це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

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Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції за 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Зазначимо, Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% з 3 червня 2022 року.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в березні 2023 року, порівняно з березнем минулого року, зросли на 21,3%, що значно менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (24,9%).

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