НБУ залишив облікову ставку на рівні 25%: що вплинуло на рішення — Finance.ua
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НБУ залишив облікову ставку на рівні 25%: що вплинуло на рішення

Кредит&Депозит
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НБУ залишив облікову ставку на рівні 25%: що вплинуло на рішення
НБУ залишив облікову ставку на рівні 25%: що вплинуло на рішення
Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних з 28 квітня 2023 року. НБУ тримає ставку на цьому рівні із червня минулого року.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу, який транслювався на Youtube.
Зазначимо, облікова ставка — це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.
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Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції за 9-18 місяців.
Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.
Зазначимо, Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% з 3 червня 2022 року.
Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в березні 2023 року, порівняно з березнем минулого року, зросли на 21,3%, що значно менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (24,9%).
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За матеріалами:
РБК-Україна
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