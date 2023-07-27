НБУ вперше за понад рік знизив облікову ставку — Finance.ua

НБУ вперше за понад рік знизив облікову ставку Сьогодні 14:10 — Кредит&Депозит

НБУ вперше за понад рік знизив облікову ставку

Правління Національного банку на засіданні в четвер, 27 липня, прийняло рішення знизити облікову ставку з 25% до 22%, вперше з червня 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

Ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогнозу інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень. Це є важливим елементом забезпечення курсової стійкості на етапі помʼякшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу.

Водночас зниження облікової ставки на тлі збереження макрофінансової стабільності підтримає відновлення економіки.

Споживча інфляція сповільнилася до 12,8% у червні, що перевершило очікування НБУ.

Крім ефекту бази порівняння, важливу роль відіграли чинники пропозиції, а також зниження світових цін на енергоносії.

Помітний вплив на цінову динаміку мали й заходи НБУ, зокрема підвищення вимог до обов’язкового резервування та зміна операційного дизайну монетарної політики. Ці кроки сприяли суттєвому зростанню банківських ставок за строковими депозитами та зміцненню готівкового курсу гривні.

Стабільній ситуації на валютному ринку також посприяли заходи НБУ з фінансового моніторингу та валютного нагляду.

Курсовий чинник зрештою зумовив сповільнення інфляції та поліпшення очікувань, чому також сприяло уникнення монетарного фінансування бюджету цього року.

Ураховуючи сприятливу динаміку першого півріччя, НБУ суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік — з 14,8% до 10,6%.

Зростання цін сповільнюватиметься за рахунок поступового зниження світової інфляції та все ще доволі жорстких монетарних умов в Україні.

НБУ забезпечуватиме стійкість валютного ринку та достатній рівень привабливості гривневих активів. Це обмежуватиме ціновий тиск.

Вагоме значення матиме незмінність тарифів на більшість житлово-комунальних послуг.

Водночас надалі інфляція знижуватиметься повільніше, ніж у попередні місяці. Це пов’язано з вичерпанням ефекту бази порівняння, поверненням довоєнного рівня оподаткування пального та червневим підвищенням цін на електроенергію. Крім того, на цінову динаміку певною мірою вплинуть і російські теракти на півдні України.

У наступні роки тенденція до зниження інфляції збережеться — у 2024 році вона знизиться до 8,5%, а в 2025 році − до 6%. Зменшення безпекових ризиків дасть змогу відновити оптимальні логістичні шляхи, розширити виробництво та наростити врожаї. Це також відкриє шлях для інвестицій в Україну. Сповільненню інфляції сприятиме і подальше зниження світових цін.

Ці чинники переважать проінфляційний вплив пожвавлення внутрішнього попиту, зростання зарплат та зміни деяких житлово-комунальних тарифів у післявоєнний період.

Довідка Finance.ua:

Національний банк України ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних з 28 квітня 2023 року. НБУ тримає ставку на цьому рівні із червня минулого року.

облікова ставка — це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції за 9−18 місяців.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.