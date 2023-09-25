НБУ знижуватиме облікову ставку: прогноз на кінець року — Finance.ua

НБУ знижуватиме облікову ставку: прогноз на кінець року Вчора 21:05 — Кредит&Депозит

НБУ знижуватиме облікову ставку: прогноз на кінець року

Національний банк не планує різкого зниження облікової ставки.

Про це свідчать підсумки дискусії членів комітету з монетарної політики.

Споживча інфляція у серпні сповільнювалася швидше, ніж очікувалося (8,6% у серпні в річному вираженні), а показник базової інфляції був близьким до прогнозу НБУ (10% у серпні в річному вираженні).

НБУ на цьому тлі знизило облікову ставку з 22% до 20%, такий крок підтримали дев’ять з одинадцяти членів комітету з монетарної політики. Тільки двоє топменеджерів НБУ пропонували знизити її сильніше — до 19%.

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Зазначається, що початок циклу зниження облікової ставки НБУ в липні не завадив зростанню попиту на гривневі активи. Протягом серпня ринкові ставки дещо зменшилися, однак залишилися привабливими з огляду на подальше сповільнення інфляції та поліпшення очікувань.

Учасники дискусії погодилися, що сприятливі макрофінансові тенденції дають змогу продовжити цикл зниження облікової ставки. Водночас потрібно враховувати завдання зі збереження привабливості ставок за гривневими інструментами для населення. Це важливо як для подальшого обмеження тиску на валютному ринку й на ціни, так і для продовження реалізації Стратегії.

Крім того, ураховуючи значні ризики, а також зменшення потенціалу швидкого сповільнення інфляції, члени КМП погодилися, що НБУ має і надалі діяти обережно та поступово.

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Як свідчать поточні тенденції, поступове пом’якшення процентної політики сприяє збереженню зацікавленості інвесторів у фіксації дохідності в строкових інструментах — як депозитах, так і ОВДП. Це, в тому числі, посилює спроможність уряду залучати кошти на внутрішньому борговому ринку за меншими ставками на довші строки. Отже, мінімізується й загроза відновлення емісійного фінансування бюджету, що особливо важливо в умовах виникнення додаткових бюджетних потреб для підтримання обороноздатності.

Усі члени КМП передбачають подальше зниження облікової ставки, однак їхні очікування щодо швидкості пом’якшення процентної політики дещо різняться.

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Учасники дискусії погодилися, що НБУ продовжуватиме цикл зниження облікової ставки за умови сталого зниження інфляції та збереження стійкості валютного ринку на прогнозному горизонті. Також вони зійшлися в думці, що пом’якшення процентної політики має і надалі узгоджуватися із заходами валютної лібералізації та переходом від фіксованого курсу до режиму керованої курсової гнучкості, передбаченими Стратегією.

Більшість членів КМП очікують зниження облікової ставки до 18% на кінець року. На їх думку, попри ліпшу, ніж очікувалося, поточну макроекономічну ситуацію, НБУ має врахувати і значну кількість ризиків, баланс яких упродовж останніх місяців навіть дещо погіршився. Передчасні кроки з пом’якшення процентної політики можуть негативно позначитися на макрофінансовій стійкості, а для виправлення цих рішень може знадобитися багато часу та ресурсів.

Натомість кілька членів КМП бачать простір для суттєвішого зниження облікової ставки — до 16−17% наприкінці року. На їхню думку, деякі ризики постійно переоцінюються. Тож зазначені учасники дискусії вважають, що НБУ матиме простір для дещо швидшого зниження облікової ставки, ніж передбачає липневий макропрогноз.

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