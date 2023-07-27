Оновлений макропрогноз НБУ передбачає подальше зниження облікової ставки — Нацбанк Сьогодні 21:00 — Кредит&Депозит

Оновлений макропрогноз НБУ передбачає подальше зниження облікової ставки — Нацбанк

Оновлений макропрогноз НБУ передбачає подальше зниження облікової ставки. Це відбуватиметься поступово, за наявності достатніх передумов, щоб не зашкодити тенденції до сталого зниження інфляції та стійкості валютного ринку.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

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Водночас прогноз облікової ставки не є зобов’язанням НБУ. З огляду на високу невизначеність, подальші рішення та коригування прогнозів НБУ щодо облікової ставки значною мірою залежатимуть від реалізації припущень прогнозу та тенденцій ключових макроекономічних і фінансових індикаторів.

Попередні заходи НБУ пожвавили конкуренцію банків за строкові заощадження в гривні. Банківські ставки за гривневими вкладами надалі підвищувалися. Дедалі більше вкладників надали перевагу строковим вкладам у національній валюті.

Сприятливі тенденції сформували передумови для швидшого початку циклу зниження облікової ставки. Правління НБУ вирішило знизити облікову ставку до 22%. Також Правління НБУ знизило ставку за депозитними сертифікатами овернайт до 18%, а за кредитами рефінансування до 24%. Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці.

З одного боку, ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогнозу інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставок за операціями НБУ дасть змогу зберегти привабливість гривневих заощаджень. З іншого, − зниження ставок НБУ підтримає відновлення економіки в умовах збереження макрофінансової стабільності.

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