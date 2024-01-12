ТОП-10 банків за депозитами: як змінювалися ставки (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 банків за депозитами: як змінювалися ставки (інфографіка) Сьогодні 15:04 — Кредит&Депозит

ТОП-10 банків за депозитами: як змінювалися ставки (інфографіка)

У грудні українці встановили місячний рекорд за купівлею валюти за останні 11 років. Людей лякала можлива девальвація гривні, тому вони поспішали переводити заощадження у ВКВ.

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Для фінансистів же важливим було те, як населення розпорядилося валютними цінностями. За спостереженнями Наталії Калугер, керівника офісу управління проєктами «RwS bank», фізособи більше знімали куплені долари з рахунків і переводили їх у кеш.

«Лише до 15% валюти, придбаної в грудні в комбанках, трансформувалося в „валютні вклади“, оскільки ця валюта була придбана в рамках програм із придбання валюти за пільговим курсом із обов’язковим її розміщенням на депозит», — констатував, зі свого боку, Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку

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Найвищу ставку за депозитами у гривні на 12 місяців пропонує на 12 місяців пропонує Кристалбанк — 16,75% річних. Намагаються сильно не відставати ще три банки — Глобус, Український капітал та Полтава-Банк, які за такими депозитами пропонують 16,5%.

зі ставкою 16,75% річних, Український капітал — 16,5% річних, та Банк інвестицій та заощаджень — 16% річних. За гривневими вкладами на 9 місяців у лідерах серед дрібних банків опинилися Кристалбанкзі ставкою 16,75% річних, Український капітал — 16,5% річних, Полтава-Банк та Банк інвестицій та заощаджень — 16% річних.

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Найкращі умови за депозитами на 6 місяців пропонують Кристалбанк та Піреус — 17% річних. У Радабанку та Українському капіталі можна заробити 16,5% річних.

Найвищі ставки більшість банків продовжують утримувати на терміни 3 місяці. Так, рекордсменами за щедрістю цього разу стали Радабанк — 18,75% річних, 17,5% річних. . Так, рекордсменами за щедрістю цього разу стали Радабанк — 18,75% річних, Кліринговий Дім — 18% річних та Кристалбанк —17,5% річних.

«Наразі ми не спостерігаємо жодних змін у клієнтській поведінці — понад 60% гривневих депозитів після завершення їхнього терміну перевкладаються в нові вклади. І це один із важливих чинників високої довіри громадян не лише до банківської системи, а й до національної валюти. Частку гривневого прибутку (близько 30%) громадяни спрямовують на придбання валюти. А решта 30% коштів залишаються «гривнею в гаманцях».

На мій погляд, у питанні депозитів більшість вкладників підходять із «холодним розумом», не підпадаючи під ту чи іншу інформаційну істерію. Наразі ми не спостерігаємо жодних негативних тенденцій. Навпаки: у грудні, порівнюючи з листопадом, спостерігалося зростання гривневих вкладів в середньому на 10−15%. І ця тенденція триватиме і надалі (приріст нових вкладів у січні, порівнюючи з груднем, може скласти, щонайменше, 5−7%)", — запевнив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Довідка Finance.ua:

Платоспроможні банки за січень-листопад 2023 року отримали 130,550 млрд гривень чистого прибутку. Про це свідчать дані НБУ. У листопаді банки отримали чистий прибуток у розмірі 7,849 млрд гривень. Доходи банків за звітний період склали 404,735 млрд гривень, витрати — 274,184 млрд гривен.

У грудні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Рік тому вони були на рівні 8,2%. Про це повідомляє НБУ. Ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,7 до 1,0%.

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