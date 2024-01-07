Банки оновили рекорд з надприбутку і заробили 130,6 млрд гривень за 11 місяців — Finance.ua

Банки оновили рекорд з надприбутку і заробили 130,6 млрд гривень за 11 місяців
Платоспроможні банки за січень-листопад 2023 року отримали 130,550 млрд гривень чистого прибутку.
Про це свідчать дані НБУ.
У листопаді банки отримали чистий прибуток у розмірі 7,849 млрд гривень.
Доходи банків за звітний період склали 404,735 млрд гривень, витрати — 274,184 млрд гривен.
З них процентні доходи — 275,587 млрд гривень, комісійні - 87,779 млрд гривен.
Процентні витрати склали 93,369 млрд гривень, комісійні - 42,189 млрд гривень.
Платоспроможні банки за січень-жовтень 2023 року отримали 122,701 млрд гривень чистого прибутку, у жовтні прибуток становив 12,846 млрд гривень.
Довідка Finance.ua:
- У листопаді мале місце певне уповільнення нарощування прибутку банками через збільшення відрахувань в резерви під можливі збитки. Утім порівняно з минулим роком такі відрахування є меншими у 13 разів.Проти аналогічного періоду минулого року чистий прибуток банків зріс у 6,7 рази, за 11 місяців 2021 року — у 2 рази.
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