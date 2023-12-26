Чистий прибуток банків зріс майже у сім раз — Гетманцев (інфографіка) Сьогодні 11:00 — Кредит&Депозит

Чистий прибуток банків зріс майже у сім раз — Гетманцев (інфографіка)

За даними Національного банку, фінансовий результат банків після оподаткування за 11 місяців 2023 року склав 130,55 млрд. грн., в т. ч. у листопаді - 7,85 млрд. грн.

Про це повідомив голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані НБУ.

У листопаді мале місце певне уповільнення нарощування прибутку банками через збільшення відрахувань в резерви під можливі збитки. Утім порівняно з минулим роком такі відрахування є меншими у 13 разів.

Проти аналогічного періоду минулого року чистий прибуток банків зріс у 6,7 рази, за 11 місяців 2021 року — у 2 рази.

Банки залишаються високоприбутковими та операційно ефективними:

Основа цієї прибутковості у 2023 році - значний процентний дохід, отриманий насамперед завдяки безрисковим вкладенням в державні цінні папери (ОВДП та депозитні сертифікати) та помірні відрахування у резерви.

За даними НБУ, чиста процентна маржа банків за 10 місяців склала 8% (порівняно з 7% та 6% за аналогічні періоди двох попередніх років відповідно).

Рентабельність капіталу банківської системи (чистий прибуток до власного капіталу) за 11 місяців цього року — 52,8% (проти 9,3% за 11 місяців 2022 року, 32,9% за аналогічний період 2021 року).

Раніше писали, що в Україні у 2024 році можуть подешевшати кредити. За сприятливих умов ставки знизяться в середньому на 3−4%. Проте впадуть і відсотки за депозитами — на 2−3%, хоча вклади все одно покриватимуть інфляцію.

Такий прогноз озвучив голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов у коментарі Oboz.ua. За його словами, за стабільної економічної ситуації Національний банк (НБУ) може знову знизити облікову ставку, а отже, кошти, які залучатимуть банки для розвитку власних кредитних продуктів, стануть дешевшими.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, банки активізували кредитування бізнесу та населення, вказано у грудневому звіті НБУ про фінансову стабільність.

Фінансовий сектор працював у сприятливих умовах, зі значно вищим за очікуваний приростом ВВП і сповільненням інфляції. Облікова ставка знижувалася, але залишила привабливими гривневі заощадження. Перехід до керованої гнучкості обмінного курсу відбувся успішно, не викликавши ризиків для валютного ринку та фінансового сектору. Втім, повномасштабна війна залишається ключовим ризиком, вказали у НБУ.

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