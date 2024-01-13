Отримати кредит до зарплати стане важче: НБУ посилив вимоги до небанківських фінустанов — Finance.ua

Отримати кредит до зарплати стане важче: НБУ посилив вимоги до небанківських фінустанов Сьогодні 16:13 — Кредит&Депозит

Отримати кредит до зарплати стане важче: НБУ посилив вимоги до небанківських фінустанов

Національний банк України повідомив, що деякі небанківські фінансові установи України могли використовуватись для відмивання коштів, фінансування тероризму і зброї масового знищення, а кошти ішли у гральний бізнес або виводились за кордон.

Нацбанк закликав такі організації ретельніше ставитись до скорингу клієнтів та розіслав рекомендації щодо виявлення підозрілих позичальників, де було посилено низку вимог до клієнтів, а значить — тепер отримати позику буде важче.

Як могли відмивати кошти через небанківські фінустанови

За даними НБУ, низка небанківських фінустанов видавали споживчі кредити, але не здійснювали ретельного скорингу позичальника. Багато із таких позичальників були помічені у масових переказах за сумнівні послуги до Нігерії, Казахстану та організаторам азартних ігор. Регулятор наголосив, що доходи таких позичальників не відповідають обсягам коштів, що проходять за їх рахунками, а також отриманні кредити використовуються як джерела походження коштів із метою уникнення блокування таких рахунків банками.

Відповідну інформацію регулятор отримав за результатами безвиїзного нагляду від 20 найбільших небанківських фінустанов щодо договорів споживчого кредитування за період з 1 січня до 30 червня 2023 року.

На що звернути увагу небанківським установам під час видачі кредитів

Регулятор закликав гравців фінансового ринку ретельніше здійснювати скоринг своїх позичальників, ретельно оцінювати їх кредитоспроможність, строки, на які надається кредит, суму кредиту, доходи споживача, мету кредиту, а також інформацію щодо виконання споживачем зобов’язань за кредитними операціями, включаючи зобов’язання перед іншими кредитодавцями. Для цього використовувати як інформацію, надану клієнтом, так і дані з інших джерел, зокрема, бюро кредитних історій.

Рекомендації НБУ під час ухвалення рішення про видачу кредиту

Національний банк України рекомендує небанківським фінустановам під час формування кредитної політики та прийняття рішень про видачу кредиту:

враховувати існуючий рівень боргового навантаження на позичальника;

аналізувати співвідношення заявлених доходів позичальника з рівнем його наявної заборгованості;

здійснювати розрахунок імовірного боргового навантаження на позичальника з урахуванням усіх майбутніх нарахувань за кредитам.

також НБУ нагадав про право відмовляти у кредиті, якщо споживач не надав документи чи відомості про себе та свій фінансовий стан.

Також регулятор нагадав, що небанківські фінустанови повинні виконувати вимоги закону у сфері протидії відмивання коштів та фінансування тероризму, а саме забезпечувати належну організацію та проведення фінмоніторингу та вчасно виявляти підозрілі операції; забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками; здійснювати належну перевірку як нових, так і існуючих клієнтів; забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет відповідності наявній інформації про клієнта, його діяльність та ризик, включаючи інформацію про джерело коштів; забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу на усіх етапах. Нацбанк звертає увагу фінустанов на такі критерії виявлення підозрілих фінансових операцій (визначених у розділі ІІІ додатка 19 до Положення № 107), як наприклад:

кредит, позика погашається коштами, що належать третій особі, за відсутності раціонального обґрунтування її пов’язаності з клієнтом;

збільшення кількості випадків отримання клієнтом кредитів у великих розмірах, якщо не встановлено, що така поведінка є обґрунтованою / типовою для клієнта;

клієнт протягом короткого періоду часу отримує кілька кредитів на незначну суму кожний, але загальна сума яких перевищує розмір порогових фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і зобов’язання за такими кредитами виконуються у повному обсязі до настання строку оплати згідно з укладеним договором.

«Рекомендуємо установам невідкладно вжити відповідних заходів з метою мінімізації ризиків, унеможливлення проведення ризикових операцій. Отже, установа як суб'єкт первинного фінансового моніторингу має враховувати рекомендації, надані Національним банком, під час виконання установою функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу» — повідомив НБУ.

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