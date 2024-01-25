Як зміниться ситуація на ринку депозитів з 1 лютого — Finance.ua

Як зміниться ситуація на ринку депозитів з 1 лютого Сьогодні 20:01 — Кредит&Депозит

Як зміниться ситуація на ринку депозитів з 1 лютого

Ситуація в сегменті банківських депозитів у лютому стане логічним продовженням грудневих тенденцій. Регулятор продовжує впровадження стабілізаційних заходів.

Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу.

Що буде з гривневими депозитами

Він наголосив, що в лютому ситуація в сегменті гривневих депозитів залежатиме від кількох важливих чинників. Насамперед від стратегії регулятора відносно розміру облікової ставки та ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами.

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«Наразі ставка за депсертифікатами складає 19%, саме тому у лютому триватиме процес поступового скорочення ставок за вкладами: залежно від терміну вкладів, дохідність складе в середньому 13 — 13,5% (вклади на 3 — 6 місяців) та 12,5 — 13% річних (вклади від 9 до 12 місяців)», — каже Замотаєв.

Він вважає, що подальше зниження ставок за депсертифікатами змусить банки вкотре відкоригувати прибутковість за гривневими вкладами. За оцінками банкіра, за умов зниження ставки на 1 — 2 відсоткові пункти — до 18 — 17% - дохідність гривневих вкладів залежно від терміну розміщення може скоротитися на 1 — 1,5%. Прибутковість депозитів буде такою:

у вкладень на термін 3 — 6 місяців — прибутковість 12,5%;

9 — 12 місяців — 12%.

За підсумками 2023 року інфляція склала 5,1% (прогнозувалося, що вона буде на рівні 16%). На 2024 рік вона очікується на рівні 9,8%. Чим менша інфляція, тим привабливішим буде дохід за гривневими депозитами.

Яка ситуація на валютному ринку

На кінець січня ситуація на валютному ринку є досить стабільною, адже регулятор докладає максимум зусиль для втримання рівноваги між попитом і пропозицією, що виявляється в досить стабільних курсових показниках. Відтак за умов більш-менш прогнозованої курсової ситуації популярність гривневих депозитів залишатиметься дуже високою.

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«Середні ставки за депозитами у валюті у лютому надалі знижуватимуться до 2 — 1,9% річних у доларах та до 1,6 — 1,7% річних на єврові вклади», — уточнює Замотаєв

Наразі чистий прибуток за гривневими вкладами складає до 5 — 6%, що майже втричі перевищує середні ставки за доларовими вкладами. Для порівняння, у євро дохідність у 3,5 раза менша.

Вплив війни на ставки по депозитах

Замотаєв наголошує, що до ситуації на фронті, перебігу війни та її наслідків, які неможливо передбачити, не завжди можна підготуватися. За його словами, так чи інакше, суспільство поступово призвичаїлося до стилю життя «тут і зараз», але це не заважає громадянам шукати можливості пасивного доходу, яким і є розміщення коштів на депозитах.

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Таким чином, дохідність гривневих вкладів продовжить поступово скорочуватись. Дещо подібна ситуація спостерігатиметься в сегменті валютних депозитів. Однак тут зниження дохідності матиме більше ознак інерційності. Загалом же можна очікувати, що у лютому кількість нових гривневих вкладів продовжить зростати в середньому на 5 — 10% порівняно із січнем.

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