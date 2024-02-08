Пріоритети бізнесу на 2024 рік (інфографіка) — Finance.ua
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Пріоритети бізнесу на 2024 рік (інфографіка)

Казна та Політика
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Пріоритети бізнесу на 2024 рік (інфографіка)
Пріоритети бізнесу на 2024 рік (інфографіка)
80% бізнесу заявили, що працюють майже у такому режимі, як і до війни, 12% - працюють частково, 4% не працюють, але планують відновитися. При цьому 28% компаній відмітили зростання доходу за останній рік, 23% стверджують, що дохід залишився без змін, 19% компаній відмічають зменшення доходу на 25−50% і 10% фіксують зменшення доходу більше ніж на 50%.
Про йдеться в дослідженні GRC.
Серед опитаних компаній — 41% представники малого та середнього бізнесу (до 100 працівників), 25% компаній мають чисельність від 100 до 500 працівників і 34% це великий бізнес з чисельністю від 500 і більше працівників.
Пріоритети бізнесу на 2024 рік (інфографіка)

Пріоритети бізнесу зараз

Пріоритетом для більшості компаній у 2023 році стало збереження команди в повному обсязі (59%), збереження клієнтів та поточних ринків збуту (55%), пошук нових ринків збуту/клієнтів (46%), збереження оплати праці працівникам на максимальному рівні (42%), відкриття нових напрямків бізнесу (29%) та відкриття нових офісів за кордоном (9%).
Це завдання, щоб бути конкурентоспроможними не тільки у своїй галузі, а й мати можливість конкурувати за людей, враховуючи виклики, пов’язані з євроінтеграцією
Пріоритети бізнесу на 2024 рік (інфографіка)
Крім того, 12% опитаних компаній готові релокувати бізнес за кордон. 7% компаній цього року відкривали нові офіси в інших країнах, а 2% компаній вже релокували бізнес за кордон.
Пріоритети бізнесу на 2024 рік (інфографіка)
Серед тих, хто готовий релокуватися, 12% компаній розглядають Польщу, Болгарію, Іспанію Німеччину, Естонію, Чехію, Румунію та Молдову.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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