Світовий банк планує цьогоріч виділити $500 мільйонів на підтримку українського бізнесу — Finance.ua

Світовий банк планує цьогоріч виділити $500 мільйонів на підтримку українського бізнесу Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Світовий банк планує цьогоріч виділити $500 мільйонів на підтримку українського бізнесу

Міністерство економіки України та Світовий банк працюють над залученням 500 млн доларів на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу у 2024 році.

Про це йшлося під час зустрічі команди Міністерства економіки України із місією Світового банку.

«Хочу подякувати Світовому банку за підтримку України під час війни. На цей рік вони планують погодити фінансування програм підтримки українського бізнесу на 500 млн доларів. І це дуже актуально для нас, адже зараз Уряд працює над об'єднанням всіх відповідних програм під єдиним брендом Made In Ukraine для збільшення їхньої ефективності», — наголосила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Під час зустрічі сторони обговорили шляхи збільшення експортного потенціалу України, можливості залучення фінансування Світового банку до реалізації програми пільгового кредитування єОселя, а також розширення можливостей Експортно-кредитного агентства щодо страхування воєнних ризиків, в тому числі й для підприємств малого та середнього бізнесу.

Окремо сторони зупинились на модернізації програми пільгового кредитування «5−7-9%» та можливостях стимулювання українських банків до більш активного кредитування бізнесу.

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«Почули від колег зі Світового банку цілу низку практичних порад щодо збільшення можливостей української економіки, як зараз під час війни, так і для планування більш інтенсивного відновлення в післявоєнний період, а також щодо переходу до постіндустріальної моделі розвитку. Ми домовились про залучення експертизи Світового банку для модернізації нашої стратегії відновлення української економіки в майбутньому», — резюмувала Свириденко.

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