У яких сферах українці найчастіше відкривають бізнес через «Дію» — Finance.ua

У яких сферах українці найчастіше відкривають бізнес через «Дію» Сьогодні 10:14 — Особисті фінанси

У яких сферах українці найчастіше відкривають бізнес через «Дію»

З 2021 року українці відкрили понад 500 тисяч ФОПів на порталі Дія.

Про це заявили в пресслужбі «Дії».

«Українці відкрили 500+ тисяч ФОПів на порталі Дія, починаючи з 2021. Радіємо, що бюрократія не стала черговим викликом, і Дія зробила ваше життя легшим», — сказано в повідомленні.

Найчастіше ФОПами стають жінки — 52%, чоловіки — 48%.

Де відкривають найбільше бізнесів:

у Києві;

Дніпропетровській області;

Харківській області.

У яких сферах найчастіше відкривають бізнес:

програмування;

інтернет-магазини;

ресторани та кафе;

роздрібна торгівля: продукти, напої, тютюн;

перукарні та салони краси.

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Зазначається, що в «Дії» можна не тільки зареєструвати бізнес, але й змінити дані про ФОП чи припинити діяльність автоматично без участі державного реєстратора, отримати витяг з ЄДР та подати декларації в кілька кліків.

Як відкрити ФОП у «Дії»

Для реєстрації ФОП через Дію знадобиться кваліфікований електронний підпис. Далі потрібно перейти на портал Дія й авторизуватися (зареєструватися) в кабінеті громадянина. Потім — заповнити онлайн-форму, яка складається з семи кроків:

Крок 1. Потрібно вказати адресу своєї реєстрації, якщо вона не підтягнулася автоматично.

Крок 2. Зазначити один або декілька КВЕДів. КВЕД або ж класифікатор видів економічної діяльності.

Крок 3. Необхідно вказати, чи працювали ви на Єдиному податку протягом поточного року. Якщо так, то знову обрати Єдиний податок для подальшої роботи ви не зможете.

Крок 4. Обирати тип оподаткування.

Крок 5. Треба вказати місце провадження господарської діяльності.

Крок 6. Вказати контактні дані: номер або номери телефону, електронна адреса, адреса сайту (необов'язково).

Крок 7. Перевірити заяву та підписати її КЕП.

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року в Україні зросла мінімальна зарплата до 7 100 грн, а також збільшився прожитковий мінімум на одну працездатну особу до 3 028 грн. Разом з ними змінилися й інші платежі, які прив’язані до їх розміру. Насамперед новизну відчують на собі фізичні особи-підприємці, адже доведеться сплачувати більше податків. Утім, збільшилися й ліміти доходу. З 1 квітня мінімальна зарплата має зрости до 8 тис. грн, що також потягне за собою нові зміни.

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