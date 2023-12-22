Зміни до ФОП: в «Дії» запустили нову послугу — Finance.ua
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Зміни до ФОП: в «Дії» запустили нову послугу

Особисті фінанси
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Зміни до ФОП: в «Дії» запустили нову послугу
Зміни до ФОП: в «Дії» запустили нову послугу
У застосунку «Дія» запустили автоматичну послугу зі зміни інформації про ФОП у податковому та єдиному державному реєстрі. У разі зміни прізвища, місцезнаходження, номеру телефону або виду діяльності, внести зміни до ФОП можна за 2 кроки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації в Telegram.
«Автоматизували послугу, тепер змінити дані про ФОП можна без участі державного реєстратора. Жодного людського фактору, очікування та непередбачених відмов», — сказано в повідомленні.
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Опрацювання заяви займає 3 секунди замість доби та відбувається автоматично.
«Тепер не доведеться вказувати податкові дані, Дія це зробить самостійно на основі інформації з реєстрів», — додали в Мінцифри.
Які зміни можна внести:
  • ПІБ;
  • місцезнаходження бізнесу;
  • КВЕДів (видів економічної діяльності);
  • контактної інформації.
«Кілька кліків — і актуальна інформація про ваш бізнес вже в податковій та єдиному державному реєстрі», — зазначають в міністерстві, додавши, що вже близько 1500 українців скористалися новою послугою та внесли зміни до ФОП.
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Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації почало бета-тестування комплексної послуги єПідприємець у «Дії». Завдяки їй за однією заявою можна буде отримати всі сервіси, необхідні для запуску чи розвитку власної справи. Тож відкрити бізнес можна буде значно простіше та швидше.
У вівторок, 19 грудня, у Києві відбувся перший за час повномасштабної війни Diia Summit. Команда Мінцифри за участі президента України Володимира Зеленського й інших перших осіб держави презентувала оновлений дизайн Дії та нові послуги в застосунку:

Дія 4.0: які сервіси з’явилися в оновленому застосунку 📱

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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