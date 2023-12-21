У Мінсоцполітики розповіли, які види соціальних допомог можна оформити в «Дії» — Finance.ua

У Мінсоцполітики розповіли, які види соціальних допомог можна оформити в «Дії» Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

У Мінсоцполітики розповіли, які види соціальних допомог можна оформити в «Дії»

Українці мають можливість через застосунок «Дія» оформити чотири види соціальних допомог та отримати низку соціальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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Наразі Дія налічує 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів. Загалом застосунком користується майже 20 млн людей, а це майже кожен другий українець.

«Серед цифровізації державних послуг соціальна сфера займає чи не найперше місце. У цьому напрямку Мінсоцполітики спільно з Міністерством цифрової трансформації запровадило першу чергу Єдиної інформаційної системи соціальної сфери із прямою взаємодією з порталом Дія. Також Мінсоцполітики розбудовує інформаційні обміни Єдиного соціального реєстру — підсистеми ЄІССС з іншими державними реєстрами, щоб рішення про надання підтримки надавалось автоматизовано, швидко і верифіковано», — повідомляють у міністерстві.

На порталі Дія доступні соціальні онлайн-послуги: від комплексної послуги «єМалятко» до генерування різноманітних довідок.

«Найгострішим питанням сьогодення залишається допомога внутрішньо переміщеним особам, які внаслідок вторгнення російської федерації були вимушені залишити свої домівки. Відповідно були запущені послуги для ВПО, що дозволило зменшити черги в управліннях соціального захисту. Ще одним дієвим та зручним елементом цифровізації стало запровадження в органах соцзахисту шерингу документів у Дії замість паперових при зверненні за допомогою для ВПО», — розповіли в Мінсоцполітики.

Віднедавна на порталі Дія доступне оформлення чотирьох соціальних допомог:

при усиновленні;

на дітей із тяжкими захворюваннями;

особам з інвалідністю з дитинства;

на дітей одиноким матерям.

Зараз ці соціальні допомоги отримує понад 600 тис. людей, тож їх доступність через Дію значно спростить цей процес.

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Також через Дію вже реалізовано цикл послуг із всиновлення, починаючи з онлайн-консультації. Громадяни можуть зареєструватись в кандидати з усиновлення. Аналогічні заявки можна оформити щодо опіки, піклування, прийомних батьків.

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