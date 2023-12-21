У Мінсоцполітики розповіли, які види соціальних допомог можна оформити в «Дії» — Finance.ua
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У Мінсоцполітики розповіли, які види соціальних допомог можна оформити в «Дії»

Особисті фінанси
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У Мінсоцполітики розповіли, які види соціальних допомог можна оформити в «Дії»
У Мінсоцполітики розповіли, які види соціальних допомог можна оформити в «Дії»
Українці мають можливість через застосунок «Дія» оформити чотири види соціальних допомог та отримати низку соціальних послуг.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
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Наразі Дія налічує 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів. Загалом застосунком користується майже 20 млн людей, а це майже кожен другий українець.
«Серед цифровізації державних послуг соціальна сфера займає чи не найперше місце. У цьому напрямку Мінсоцполітики спільно з Міністерством цифрової трансформації запровадило першу чергу Єдиної інформаційної системи соціальної сфери із прямою взаємодією з порталом Дія. Також Мінсоцполітики розбудовує інформаційні обміни Єдиного соціального реєстру — підсистеми ЄІССС з іншими державними реєстрами, щоб рішення про надання підтримки надавалось автоматизовано, швидко і верифіковано», — повідомляють у міністерстві.
На порталі Дія доступні соціальні онлайн-послуги: від комплексної послуги «єМалятко» до генерування різноманітних довідок.
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«Найгострішим питанням сьогодення залишається допомога внутрішньо переміщеним особам, які внаслідок вторгнення російської федерації були вимушені залишити свої домівки. Відповідно були запущені послуги для ВПО, що дозволило зменшити черги в управліннях соціального захисту. Ще одним дієвим та зручним елементом цифровізації стало запровадження в органах соцзахисту шерингу документів у Дії замість паперових при зверненні за допомогою для ВПО», — розповіли в Мінсоцполітики.
Віднедавна на порталі Дія доступне оформлення чотирьох соціальних допомог:
  • при усиновленні;
  • на дітей із тяжкими захворюваннями;
  • особам з інвалідністю з дитинства;
  • на дітей одиноким матерям.
Зараз ці соціальні допомоги отримує понад 600 тис. людей, тож їх доступність через Дію значно спростить цей процес.
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Також через Дію вже реалізовано цикл послуг із всиновлення, починаючи з онлайн-консультації. Громадяни можуть зареєструватись в кандидати з усиновлення. Аналогічні заявки можна оформити щодо опіки, піклування, прийомних батьків.
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За матеріалами:
Finance.ua
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