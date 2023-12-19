єРезидентство, єНотаріат, єШлюб: які ще послуги з’являться в «Дії» у 2024 році — Finance.ua

єРезидентство, єНотаріат, єШлюб: які ще послуги з’являться в «Дії» у 2024 році Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

єРезидентство, єНотаріат, єШлюб: які ще послуги з’являться в «Дії» у 2024 році

Міністерство цифрової трансформації готує до запуску у 2024 році нові сервіси — освітній застосунок «Мрія», єРезидентство, єНотаріат.

Про це розповів під час Diia Summit віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Наступного року ми разом із Міністерством освіти продовжимо розвивати новий проєкт — застосунок „Мрія“. Він стане технологічною революцією в освіті. Він дасть нам можливість в режимі реального часу аналізувати, що відбувається в освітній системі, бачити кожен клас, кожну дитину, її оцінки, ми зможемо будувати індивідуальні освітні траєкторії, зрозуміємо, що можна покращити всередині освітнього процесу», — зазначив Федоров.

Також майже готовий ще один продукт, над яким команда міністерства працювала з 2019 року, — єРезидентство. Завдяки йому іноземні громадяни отримають можливість в кілька кліків відкрити в Україні ФОП і сплачувати податки. Як підкреслив Федоров, це буде в першу чергу цікаво фрілансерам.

У міністерстві мають намір запустити у 2024 року єНотаріат — електронний сервіс, завдяки якому, як пожартував Федоров, вдасться нарешті подолати нотаріальне лобі в Україні.

Крім того, наступного року планується перезапустити низку сервісів: єШлюб (з можливістю оформити стосунки онлайн і отримати електронне свідоцтво), електронне декларування, комплексну електронну послугу для ветеранів, послугу з подання петицій та пропозицій від місцевої влади тощо.

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«Продовжимо ми і трансформацію Державної служби статистики у фактично IT-компанію, яка збиратиме і оброблятиме інформацію в режимі реального часу. Те ж саме ми плануємо зробити і з Держпродспоживслужбою, з акцизами тощо», — додав віцепрем'єр-міністр.

Сподіваються наступного року в Мінцифри запустити і послугу з розмитнення автомобілів в «Дії». За словами Федорова, цього тижня у Верховній Раді буде зареєстровано відповідний оновлений законопроєкт, який має запустити процес.

Укрінформ За матеріалами:

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