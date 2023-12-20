У «Дії» зʼявиться мапа укриттів — Finance.ua

У «Дії» зʼявиться мапа укриттів Сьогодні 10:29 — Особисті фінанси

У «Дії» зʼявиться мапа укриттів

Українці зможуть швидко знаходити найближче безпечне місце під час повітряних тривог на інтерактивній мапі в «Дії».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

«У застосунку незабаром буде інтерактивна мапа з інформацією про укриття: адресу, його вид, місткість і фото. Це дасть змогу швидко й зручно знаходити найближче до себе укриття і, відповідно, допоможе зберегти життя», — повідомив міністр.

Інформацію про укриття оновлюватимуть органи державної та місцевої влади, а також стежитимуть за їх станом і доступністю. Кожен українець зможе оцінити стан укриття, повідомити, якщо воно зачинене, або ж подати пропозицію. Така ж схема працює і з Пунктами незламності.

Додамо, що уряд під час засідання 19 грудня ухвалив постанову, що уточнює вимоги до облаштування захисних споруд цивільного захисту. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Це норми пішохідної доступності, чіткий облік укриттів державою, громадами та підприємствами, акумулювання даних в Інформаційній системі, за яку відповідальна ДСНС і яка інтегрована з іншими державними реєстрами», — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За словами Шмигаля, вся інформація про наявність укриттів буде доступна через Дію у вигляді інтерактивної мапи.

Прем'єр-міністр наголосив, що надійні укриття повинні бути в усіх школах і дитсадках. Уряд виділив на це 1,5 млрд грн.

Наступного року уряд спрямує ще 2,5 млрд грн субвенції для створення безпечних умов.

Довідка Finance.ua:

Мінцифри презентувало нову послугу для бізнесу під назвою єПідприємець. Тепер українці зможуть отримати сервіси, необхідні для ведення бізнесу, за однією заявою;

від початку повномасштабної війни на Єдиному порталі державних послуг «Дія» запущено 70 нових сервісів;

Міністерство цифрової трансформації готує до запуску у 2024 році нові сервіси — освітній застосунок «Мрія», єРезидентство, єНотаріат.



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