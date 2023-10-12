В Україні створюють єдиний реєстр укриттів — Finance.ua

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В Україні створюють єдиний реєстр укриттів

Казна та Політика
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В Україні створюють єдиний реєстр укриттів
В Україні створюють єдиний реєстр укриттів
Державна служба з надзвичайних ситуацій за дорученням уряду та РНБО створює єдину Інформаційну систему Облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту.
Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький.
Повідомляється, що систему планується інтегрувати в мобільний застосунок Дія.
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«Це перспектива декількох, можливо, днів чи тижнів, і ми зможемо побачити цей ресурс», — запевнив Вітовецький.
Представник ДСНС зазначив, що офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від аналогічних баз даних, які нині є в інформаційному просторі, оскільки її наповнення і верифікація, а також вимоги до адміністрування будуть чітко регламентовані.
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Вітовецький повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ фонд укриттів в Україні зріс утричі, що дозволяє захистити майже половину населення.
«Якщо ми перед початком війни мали на обліку приблизно 20 тисяч захисних споруд, то станом на зараз їх вже понад 60 тисяч. З них понад 50 тисяч є придатними до укриття, тобто там населення може перебувати в нормальних умовах», — сказав він.
Пресслужба ДСНС повідомляє, що загальний фонд захисних споруд в країні складає понад 60 560 укриттів: з них більш ніж 5200 сховищ, 14 тис. протирадіаційних укриттів, а також більше ніж 41 тис. найпростіших укриттів і споруд подвійного призначення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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