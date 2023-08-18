У Києві оновили мапу укриттів — Finance.ua

У Києві оновили мапу укриттів Сьогодні 18:45 — Казна та Політика

У Києві оновили мапу укриттів

У столиці оновили мапу укриттів

Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

Фахівці Департаменту муніципальної безпеки спільно з КП ГІОЦ щотижня актуалізують інформацію на зазначених ресурсах. Водночас, за інформацією Департаменту, мапа укриттів на базі платформи Google Maps , яка була створена у 2022 році, з 17 серпня 2023 року не оновлюватиметься.

Щоб подивитися мапу в застосунку, необхідно натиснути «Більше сервісів» та в розділі «Безпека» вибрати відповідний пункт.

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Нагадаємо, що Київ Цифровий передбачає доступ до мапи укриттів навіть офлайн — за відсутності інтернету. Щоб користуватися сервісом поза мережею, достатньо один раз зайти в застосунок, коли є інтернет. Мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі. У налаштуваннях профілю в розділі «Мапи» користувачі можуть переглянути, який обсяг на пристрої займають мапи та видалити їх за потреби.

Окрім того, у застосунку можна залишити відгук про укриття — повідомити, якщо в укритті неналежні умови або ж воно виявилось зачиненим. Щоб скористатися формою зворотного зв’язку, натискайте в інформаційній картці «Повідомити про стан укриття». Відповідальний Департамент одразу отримає цю інформацію і зможе виправити ситуацію.

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