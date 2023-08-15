Мінвідновлення затвердило нові будівельні норми щодо укриттів — Finance.ua

Мінвідновлення затвердило нові будівельні норми щодо укриттів
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури затвердило нові державні будівельні норми (ДБН) для споруд цивільного захисту.
Про це повідомляє пресслужба міністерства у Фейсбуці.
«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України затвердило проєкт нових державних будівельних норм (ДБН) „Захисні споруди цивільного захисту“ (ДБН В.2.2−5:2023). Він встановлює чіткі вимоги до проєктування та будівництва нових захисних споруд, а також реконструкції та капітального ремонту вже існуючих», — ідеться у повідомленні.
Передбачено, що всі проєкти відбудови житлових і громадських будівель, у тому числі шкіл, лікарень, садочків, повинні передбачати наявність правильно облаштованих захисних споруд.
Крім того, всі захисні споруди мають відповідати стандартам інклюзивності, в тому числі, фізичної безбар'єрності. Вони мають бути обладнані пандусами для людей з інвалідністю. У разі неможливості облаштування пандуса рекомендується застосовувати підйомні пристрої та механізми.
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Повідомляється, що під час нового будівництва захисної споруди обов’язковим є облаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення. Таке приміщення має бути на кожні 200 осіб.
Протягом місяця проєкт ДБН буде зареєстрований, і його контрольний примірник з’явиться у вільному безоплатному доступі для використання під час проєктування будівель. Норми наберуть чинності 1 листопада 2023 року.
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