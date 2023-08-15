Мінвідновлення затвердило нові будівельні норми щодо укриттів — Finance.ua

Мінвідновлення затвердило нові будівельні норми щодо укриттів Сьогодні 09:12 — Казна та Політика

Мінвідновлення затвердило нові будівельні норми щодо укриттів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури затвердило нові державні будівельні норми (ДБН) для споруд цивільного захисту.

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Фейсбуці

«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України затвердило проєкт нових державних будівельних норм (ДБН) „Захисні споруди цивільного захисту“ (ДБН В.2.2−5:2023). Він встановлює чіткі вимоги до проєктування та будівництва нових захисних споруд, а також реконструкції та капітального ремонту вже існуючих», — ідеться у повідомленні.

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Передбачено, що всі проєкти відбудови житлових і громадських будівель, у тому числі шкіл, лікарень, садочків, повинні передбачати наявність правильно облаштованих захисних споруд.

Крім того, всі захисні споруди мають відповідати стандартам інклюзивності, в тому числі, фізичної безбар'єрності. Вони мають бути обладнані пандусами для людей з інвалідністю. У разі неможливості облаштування пандуса рекомендується застосовувати підйомні пристрої та механізми.

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Повідомляється, що під час нового будівництва захисної споруди обов’язковим є облаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення. Таке приміщення має бути на кожні 200 осіб.

Протягом місяця проєкт ДБН буде зареєстрований, і його контрольний примірник з’явиться у вільному безоплатному доступі для використання під час проєктування будівель. Норми наберуть чинності 1 листопада 2023 року.

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