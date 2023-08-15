Мінвідновлення затвердило нові будівельні норми щодо укриттів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінвідновлення затвердило нові будівельні норми щодо укриттів

Казна та Політика
32
Мінвідновлення затвердило нові будівельні норми щодо укриттів
Мінвідновлення затвердило нові будівельні норми щодо укриттів
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури затвердило нові державні будівельні норми (ДБН) для споруд цивільного захисту.
Про це повідомляє пресслужба міністерства у Фейсбуці.
«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України затвердило проєкт нових державних будівельних норм (ДБН) „Захисні споруди цивільного захисту“ (ДБН В.2.2−5:2023). Він встановлює чіткі вимоги до проєктування та будівництва нових захисних споруд, а також реконструкції та капітального ремонту вже існуючих», — ідеться у повідомленні.
Читайте також
Передбачено, що всі проєкти відбудови житлових і громадських будівель, у тому числі шкіл, лікарень, садочків, повинні передбачати наявність правильно облаштованих захисних споруд.
Крім того, всі захисні споруди мають відповідати стандартам інклюзивності, в тому числі, фізичної безбар'єрності. Вони мають бути обладнані пандусами для людей з інвалідністю. У разі неможливості облаштування пандуса рекомендується застосовувати підйомні пристрої та механізми.
Читайте також
Повідомляється, що під час нового будівництва захисної споруди обов’язковим є облаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення. Таке приміщення має бути на кожні 200 осіб.
Протягом місяця проєкт ДБН буде зареєстрований, і його контрольний примірник з’явиться у вільному безоплатному доступі для використання під час проєктування будівель. Норми наберуть чинності 1 листопада 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.