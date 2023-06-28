У Києві встановили перше мобільне укриття з бетону — Finance.ua

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У Києві встановили перше мобільне укриття з бетону

Казна та Політика
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У Києві встановили перше мобільне укриття з бетону
У Києві встановили перше мобільне укриття з бетону
У Києві встановили перше «пілотне» мобільне укриття з бетону, яке може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження.
Про це у Телеграмі повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
«В столиці вже встановили перше, „пілотне“ мобільне укриття. Воно виготовлене з високоякісного бетону. Може захистити від вибухової хвилі та осколкового ураження», — йдеться в повідомленні.
Один модуль вміщує до 20 осіб. Модулі збираються як звичайний конструктор. Залежно від кількості людей можна зібрати дві, три та навіть більше секцій.
У Києві встановили перше мобільне укриття з бетону
За даними КМВА, встановлюються споруди даного типу досить швидко, головне, аби була міцна основа, фундамент. Всередині вони обладнуються лавочками для сидіння, засобами пожежогасіння, водою та медичними наборами для першої допомоги.
«Ми розглядаємо питання встановлення укриттів модульного типу в столиці. Такі споруди цивільного захисту важливі для місць, де немає укриттів або де значна відстань до споруд цивільного захисту. Після детального вивчення усіх споруд даного типу буде прийняте рішення, де саме і якої модифікації споруди потрібно встановити в Києві», — зазначив очільник КМВА Сергій Попко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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