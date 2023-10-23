Облаштування укриттів в Україні: скільки об'єктів оновлять і скільки це коштуватиме (інфографіка) — Finance.ua

Облаштування укриттів в Україні: скільки об'єктів оновлять і скільки це коштуватиме (інфографіка) Сьогодні 10:02

Облаштування укриттів в Україні: скільки об'єктів оновлять і скільки це коштуватиме (інфографіка)

Після загибелі людей біля закритого укриття у Києві по всій Україні розпочалися посилені перевірки споруд цивільного захисту. За результатами перевірки виявилось, що більше 20% до використання непридатні. Днями в Україні запустили портал, на якому можна дізнатися про стан кожного укриття.

На сьогоднішній день в Україні є 61 тисяча 803 споруди цивільного захисту. Найбільше укриттів, за даними порталу , у Львівській області (7 510), а також у Харківській області (4 493) й у Києві (4 278).

Найменше укриттів для цивільних у Херсонській області - лише 706.

Цього року станом на вересень привели до ладу 3 тисячі 891 об'єкт, на що витратили 5,2 млрд гривень. До 1 травня було відремонтовано 1287 укриттів, до червня — 1890, до липня — 2615, до серпня — 3472.

Планується, що у жовтні кількість укриттів, які приведуть у належний стан, збільшиться до 4725, у листопаді - до 5622, у грудні - до 6847 (це трохи більше 10% всього фонду укриттів у країні). Витратять на це 1,4 млрд гривень.

Сума на облаштування укриттів у минулому і до кінця цього року становитиме 9 млрд 460,6 млн гривень. Найдорожче обійшлося облаштування укриттів у Київській області (2 млрд 779,2 млн гривень) і в столиці (1 млрд 463,9 млн гривень).

На облаштування укриттів у Вінницькій області буде витрачено 618,3 млн гривень, Одеській — 478,2 млн, Дніпропетровській — 465,7 млн, Хмельницькій — 417,8 млн, Харківській — 343,7 млн, Полтавській — 342 млн, Миколаївській — 293,2 млн, Донецькій — 289 млн, Житомирській та Запорізькій — по 272,2 млн, Сумській — 267,3 млн, Рівненській — 264,8 млн, Волинській — 190,9 млн, Херсонській — 184,6 млн, Черкаській — 184, 2 млн.

Найменше коштів піде на облаштування укриттів у західних областях — Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській. А також у Кіровоградській (37,6 млн) та Чернігівській (77,9 млн) областях.

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