Українці розробили зупинки-укриття, які друкуватимуть на 3D-принтері (фото) — Finance.ua
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Українці розробили зупинки-укриття, які друкуватимуть на 3D-принтері (фото)

Технології&Авто
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Українці розробили зупинки-укриття, які друкуватимуть на 3D-принтері (фото)
Українці розробили зупинки-укриття, які друкуватимуть на 3D-принтері (фото)
Українські архітектори представили проєкт зупинок-укриттів. Їх виготовлятимуть за допомогою 3D-друку — це пришвидшить виробництво і зможе зробити його масовим.
Про це свідчить публікація MAKHNO Studio у Facebook.

Що відомо про проєкт

Архітектори представили свою розробку на всеукраїнському архітектурно-будівельному форумі в рамках панелі з представниками уряду.
«Ми створюємо проєкт першої серійної зупинки-укриття, що захищатиме громадян від уламків під час ймовірних терористичних атак. Проєкт здійснюється за допомогою 3D-друку, що дасть змогу легко і швидко масштабувати його на всю територію України», — пишуть автори проєкту.
Українці розробили зупинки-укриття, які друкуватимуть на 3D-принтері (фото)
Вони додають, що найбільш вразливими залишаються люди на вулиці та на дорогах, де немає сховищ, підземок чи будь-яких доступних укриттів.
«Зупинка-укриття відкриватиметься автоматично під час тривоги. Ми плануємо встановити там розумну систему», — кажуть у студії.
Українці розробили зупинки-укриття, які друкуватимуть на 3D-принтері (фото)
Автори також наголошують на функціональності таких зупинок, адже це буде сховище, комерційне приміщення та зона очікування транспорту — можна встановити будь-які з цих блоків або ж усі разом.
«Рішення продумане під типові умови й не потребує додаткових архітектурних розробок. По суті, це пакетна пропозиція з проєктування, виготовлення, доставки та монтажу об'єкта», — говорять архітектори.

Який вигляд матимуть зупинки-укриття

«На відміну від інших сховищ, наша зупинка ідеально доповнює та прикрашає міський ландшафт, не асоціюючись з війною. Плавність форм разом з брутальним іміджем транслюють відчуття безпеки та надійності», — пояснюють автори.
Перевагою такої розробки є те, що 3D-технологія дозволяє друкувати таку зупинку за дуже короткий термін, що вкрай важливо в ситуації нашої країни.
«Зупинка-укриття зараз проходить випробовування. Ми перевіряємо її на стійкість, тестуємо різні суміші, шукаємо ідеальне співвідношення міцність/вартість. До того ж важливо, щоб проєкт відповідав всім нормативним актам та мав відповідні сертифікати», — додають у студії.
Українці розробили зупинки-укриття, які друкуватимуть на 3D-принтері (фото)
Після завершення перевірок архітектори покажуть фінальний проєкт зупинки-укриття, а також інформацію, скільки коштуватиме будівництво і які його терміни.
Зазначимо, що проєкт реалізуються за підтримки Благодійного фонду «Обійми Нації» та компанією-розробником «3d technology UTU».
За матеріалами:
РБК-Україна
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