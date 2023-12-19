Мінцифри запускає нову послугу для бізнесу єПідприємець — Finance.ua

Мінцифри запускає нову послугу для бізнесу єПідприємець Сьогодні 16:01

Мінцифри запускає нову послугу для бізнесу єПідприємець

Мінцифри презентувало нову послугу для бізнесу під назвою єПідприємець. Тепер українці зможуть отримати сервіси, необхідні для ведення бізнесу, за однією заявою.

Про це під час «Дія.Саміт» сказав віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Ми запускаємо послугу єПідприємець, яка схожа на єМалятко. Коли народжується дитина, то можна відразу до 10 послуг отримати за однією заявою, тому щось схоже буде у напрямку єПідприємець», — сказав Федоров.

Як пояснив міністр, ти реєструєш власну компанію, реєструєшся як ФОП — і відразу можеш зареєструвати виробничі потужності або обрати інші послуги.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дасть змогу запустити на порталі Дія комплексну послугу — єПідприємець. Це комплексний сервіс, який об'єднає 12 послуг для бізнесу. Серед них — державна реєстрація ФОП, реєстрація платником єдиного податку, подання інформації про вакансії, відкриття банківського рахунку, реєстрація декларації про пожежну безпеку тощо.

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Щоб запустити бізнес, достатньо буде заповнити заяву на порталі «Дія» за 20 хвилин, навіть не виходячи з дому.

Крім того, скористатися послугою єПідприємець можна буде на будь-якому етапі запуску чи розвитку власної справи. Зокрема, можна вибрати дві або більше послуг із запропонованих. Наприклад, дійсні ФОП зможуть розширити свій бізнес, зареєструвавши ще одну кав’ярню чи кіоск тощо.

Довідка Finance.ua:

Сполучені Штати виділять 150 млн доларів упродовж п’яти років на подальшу цифрову трансформацію України;

на Єдиному порталі державних послуг «Дія» запустили обмін житлового сертифіката на житло;

в ніч на 20 грудня в на Єдиному порталі державних послуг «Дія» буде запущено послугу купівлі та продажу авто;



застосунок «Дія» отримав на новий дизайн та низку нових функцій, серед яких персоналізований розділ для кожного українця.



Укрінформ За матеріалами:

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