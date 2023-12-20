В Україні запустили купівлю-продаж автомобілів у «Дії»: як скористатись послугою — Finance.ua

В Україні запустили купівлю-продаж автомобілів у «Дії»: як скористатись послугою Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

В Україні запустили купівлю-продаж автомобілів у «Дії»: як скористатись послугою

Відтепер продати чи придбати автівку можна в кілька кліків без зайвих перевірок та посередників. У застосунку Дія запрацювала одна з найочікуваніших послуг для водіїв — перереєстрація авто онлайн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, на першому етапі сервіс доступний для легкових автівок, мотоциклів і мопедів.

«Понад мільйон українців щорічно купують чи продають авто. Раніше для цього доводилося ходити в сервісні центри МВС, купувати „бігунки“, стояти в чергах на касі банку та сплачувати величезну комісію. Тепер зробити це можна повністю онлайн у Дії. Достатньо заповнити договір і заяву за 15 хвилин та почекати годину, поки вона пройде реєстрацію», — сказано в повідомленні.

В Мінцифри наголошують, що процес купівлі-продажу авто стане прозорішим, адже перевірка авто та користувачів здійснюється автоматично, без участі адміністратора. Це усуває людський фактор та корупційні ризики.

Як отримати послугу, якщо ви продаєте авто:

Виберіть послугу Продати транспортний засіб або натисніть Продати автомобіль у меню техпаспорта. Погодьтеся з умовами продажу та надайте гарантії (що авто не в розшуку абощо) через Дію, а також підтвердьте, що це перший продаж авто в поточному році. Вкажіть договірну вартість автівки. Внесіть дані про себе та ознайомтеся з проєктом договору. Поділіться проєктом договору з Покупцем через QR-код або посилання.

Як отримати послугу, якщо ви купуєте авто:

Відскануйте QR або перейдіть за посиланням, яке надасть продавець авто. Ознайомтеся та погодьтеся з умовами продажу через Дію. Виберіть номерний знак: залиште старий, змініть на новий чи замовте індивідуальний. Зазначте, що ви ознайомилися з технічним станом, якісними характеристиками авто та погоджується із ціною. Надайте згоду на перереєстрацію авто. Виберіть версію техпаспорта: — пластик та електронне свідоцтво в Дії; — тільки електронне свідоцтво в Дії. Якщо вибрали пластик або новий НЗ, надайте дані для доставки Укрпоштою. Оплатіть. Ознайомтеся з проєктом договору та відправте на перевірку. Вона відбудеться автоматично засобами Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Після успішної перевірки зможете засвідчити договір Дія.Підписом, а потім обмінятися грошима та авто.

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Підписані документи надійдуть до адміністратора сервісного центру МВС, який закріпить вибрані номери та роздрукує свідоцтво про реєстрацію авто.

Готовий пакет документів надійде новому власнику у вибране відділення Укрпошти. А електронні документи на автівку підтягнуться в Дії.

Довідка Finance.ua:

у вівторок, 19 грудня, президент України Володимир Зеленський під час під час «Дія Summit» анонсував, що в ніч на 20 грудня в на Єдиному порталі державних послуг «Дія» буде запущено послугу купівлі та продажу авто;

міністр МВС Ігор Клименко додав, що скористатись онлайн перереєстрацією зможуть тільки ті, хто вперше за рік продає авто, тож «перекупи» не зможуть скористатися «Дією» для своїх схем.



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