Рейтинг нових дизельних авто: що краще купували в листопаді — Finance.ua

Рейтинг нових дизельних авто: що краще купували в листопаді Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

Рейтинг нових дизельних авто: що краще купували в листопаді

Найпопулярнішим легковим автомобілем з дизелем, купленим наприкінці осені у дилерів, став японський позашляховик.

Нові легковики, обладнані дизельними установками, на українському ринку були дорожчими за власних родичів з бензиновими двигунами від самого початку продажів (а він, варто зазначити, відбувся не так вже й давно — і вже, можна сказати, добігає кінця).

«Через сумніви автовиробників та імпортерів, пов’язані з якістю дизельного пального на початку 2000-х, етап суперекономних дизельних авто для міста ми проскочили, тож більшість таких пропозицій припала якраз на часи, коли в Україні зажевріла мода на позашляховики й кросовери», — зазначають експерти auto.ria.

Які ж нові дизельні автівки купували українці у листопаді?

Топ-20 дизельних моделей в Україні за підсумками продажів нових авто у листопаді (проти жовтня 2023 року):

1. Toyota Land Cruiser Prado: 149 нових авто (+32);

2. Renault Duster: 148 нових авто (-35);

3. Skoda Kodiaq: 81 нових авто (+4);

4. Renault Express: 75 нових авто (+4);

5. Citroen C5 Aircross: 46 нових авто (+19);

6. Citroen Berlingo: 43 нових авто (+18);

7. Toyota Land Cruiser 300: 41 нових авто (+17);

7. Mercedes-Benz GLS: 41 нових авто (-1);

8. Volkswagen Touareg: 38 нових авто (-17);

9. Hyundai Staria: 33 нових авто (+12);

10. Peugeot 2008: 31 нових авто (+15);

10. Mercedes-Benz GLE: 31 нових авто (+10);

10. BMW 7 Series: 31 нових авто (-17);

Читайте також Найпопулярніші авто-гібриди листопада

11. Peugeot 3008: 30 нових авто (-20);

11. BMW X5: 30 нових авто (-46);

12. BMW X6: 24 нових авто (-2);

13. Opel Combo: 23 нових авто (+13);

13. Lexus LX: 23 нових авто (-2);

14. Opel Grandland: 21 нових авто (-15);

15. Peugeot Traveller: 16 нових авто (+5);

15. Mercedes-Benz Vito: 16 нових авто (-3);

16. BMW X7: 15 нових авто (-23);

17. Skoda Karoq: 11 нових авто (+6);

17. Peugeot Rifter: 11 нових авто (+3);

18. Volkswagen Arteon: 10 нових авто (+3);

19. Volkswagen Caddy: 9 нових авто (+1);

19. Hyundai Santa Fe: 9 нових авто (-14);

20. Volkswagen Tiguan: 8 нових авто (-3);

20. Citroen C4: 8 нових авто (0).

Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування Каско на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, Каско захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.