Рейтинг нових дизельних авто: що краще купували в листопаді — Finance.ua

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Рейтинг нових дизельних авто: що краще купували в листопаді

Особисті фінанси
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Рейтинг нових дизельних авто: що краще купували в листопаді
Рейтинг нових дизельних авто: що краще купували в листопаді
Найпопулярнішим легковим автомобілем з дизелем, купленим наприкінці осені у дилерів, став японський позашляховик.
Нові легковики, обладнані дизельними установками, на українському ринку були дорожчими за власних родичів з бензиновими двигунами від самого початку продажів (а він, варто зазначити, відбувся не так вже й давно — і вже, можна сказати, добігає кінця).
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«Через сумніви автовиробників та імпортерів, пов’язані з якістю дизельного пального на початку 2000-х, етап суперекономних дизельних авто для міста ми проскочили, тож більшість таких пропозицій припала якраз на часи, коли в Україні зажевріла мода на позашляховики й кросовери», — зазначають експерти auto.ria.
Які ж нові дизельні автівки купували українці у листопаді?

Топ-20 дизельних моделей в Україні за підсумками продажів нових авто у листопаді (проти жовтня 2023 року):

  • 1. Toyota Land Cruiser Prado: 149 нових авто (+32);
  • 2. Renault Duster: 148 нових авто (-35);
  • 3. Skoda Kodiaq: 81 нових авто (+4);
  • 4. Renault Express: 75 нових авто (+4);
  • 5. Citroen C5 Aircross: 46 нових авто (+19);
  • 6. Citroen Berlingo: 43 нових авто (+18);
  • 7. Toyota Land Cruiser 300: 41 нових авто (+17);
  • 7. Mercedes-Benz GLS: 41 нових авто (-1);
  • 8. Volkswagen Touareg: 38 нових авто (-17);
  • 9. Hyundai Staria: 33 нових авто (+12);
  • 10. Peugeot 2008: 31 нових авто (+15);
  • 10. Mercedes-Benz GLE: 31 нових авто (+10);
  • 10. BMW 7 Series: 31 нових авто (-17);
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  • 11. Peugeot 3008: 30 нових авто (-20);
  • 11. BMW X5: 30 нових авто (-46);
  • 12. BMW X6: 24 нових авто (-2);
  • 13. Opel Combo: 23 нових авто (+13);
  • 13. Lexus LX: 23 нових авто (-2);
  • 14. Opel Grandland: 21 нових авто (-15);
  • 15. Peugeot Traveller: 16 нових авто (+5);
  • 15. Mercedes-Benz Vito: 16 нових авто (-3);
  • 16. BMW X7: 15 нових авто (-23);
  • 17. Skoda Karoq: 11 нових авто (+6);
  • 17. Peugeot Rifter: 11 нових авто (+3);
  • 18. Volkswagen Arteon: 10 нових авто (+3);
  • 19. Volkswagen Caddy: 9 нових авто (+1);
  • 19. Hyundai Santa Fe: 9 нових авто (-14);
  • 20. Volkswagen Tiguan: 8 нових авто (-3);
  • 20. Citroen C4: 8 нових авто (0).
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За матеріалами:
Finance.ua
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