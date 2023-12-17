Найпопулярніші авто-гібриди листопада — Finance.ua

Найпопулярніші авто-гібриди листопада
Минулого місяця автопарк України поповнили 1704 гібридні легкові авто (HEV i PHEV).
Про це повідомляє Укравтопром.
Це майже удвічі більше ніж торік.
Частка нових авто в цій кількості становила 59%.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став NISSAN Qashqai — 194 од.
Другий результат у TOYOTA RAV-4 - 105 од.
Третій за популярністю — MERCEDES-BENZ GLE - 67 шт.
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у FORD Fusion US (67 шт.) Також у лідерській трійці: TOYOTA Prius (53 шт.) та FORD C-Max (42 шт.).
Нагадаємо, найпопулярніші гібридні авто жовтня:
- Український автопарк у жовтні поповнили 4493 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) — порівняно з жовтнем 2022 року попит на електромобілі зріс у 2,8 раза.
- В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став NISSAN Qashqai (207 од.)
- Другий результат у TOYOTA RAV-4 (151 од.)
- Третій за популярністю — TOYOTA Corolla Cross (102 шт.)
Довідка Finance.ua:
- У листопаді український автопарк поповнили 4316 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це майже утричі більше, ніж минулого року. У порівнянні з жовтнем 2023 р. ринок зменшився на 4%.
- За даними Укравтопрому, упродовж листопада український автопарк поповнили понад 21,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 3% більше у порівнянні з жовтнем. Лідером реєстрацій серед ввезеного секонд-хенду вчергове став Volkswagen Golf.
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