У «Дії» почали-тестувати послугу єПідприємець — Finance.ua
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У «Дії» почали-тестувати послугу єПідприємець

Особисті фінанси
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У «Дії» почали-тестувати послугу єПідприємець
У «Дії» почали-тестувати послугу єПідприємець
Міністерство цифрової трансформації починає бета-тестування комплексної послуги єПідприємець у «Дії».
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«Найближчим часом у застосунку Дія з’явиться комплексна послуга для бізнесу — єПідприємець. Завдяки їй за однією заявою можна буде отримати всі сервіси, необхідні для запуску чи розвитку власної справи. Тож відкрити бізнес можна буде значно простіше та швидше. Долучайтеся до бета-тесту, щоб першими випробувати зручний сервіс», — сказано в повідомленні.
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Долучитися до тестування можна за посиланням.
Раніше, щоб запустити бізнес, потрібно було ходити по держустановах та збирати дозволи. Увесь процес займав близько півтора місяця.
«Тепер достатньо буде заповнити заяву на порталі Дія за 20 хвилин навіть не виходячи з дому», — наголошує Мінцифри.
є-Підприємець об'єднує 8 послуг, необхідних для відкриття чи розвитку власної справи:
  • державна реєстрації ФОП;
  • державна реєстрація змін до ФОП;
  • реєстрація протипожежної декларації;
  • державна реєстрація потужності;
  • подання інформації про вакансії;
  • реєстрація платником єдиного податку;
  • реєстрація платником податку на додану вартість;
  • відкриття банківського рахунку.
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Скористатися послугою є-Підприємець зможуть не лише новостворені ФОП, а й дійсні бізнеси. Наприклад, щоб відкрити новий заклад чи точку продажу.
Долучайтеся до бета-тесту, якщо ви:
  • повнолітній громадянин України;
  • хочете започаткувати свій бізнес або маєте ФОП та бажаєте розширити свою справу чи змінити напрям діяльності.
Нагадаємо, під час Diia Summit 2023 оголосили, що Еквадор запустить власний застосунок на базі української «Дії». Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами.
З 20 грудня продати чи придбати автівку можна в кілька кліків без зайвих перевірок та посередників. У застосунку Дія запрацювала одна з найочікуваніших послуг для водіїв — перереєстрація авто онлайн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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