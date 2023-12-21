«Дія їде в Еквадор»: Федоров заявив, що країна запустить власний застосунок на базі українського — Finance.ua

«Дія їде в Еквадор»: Федоров заявив, що країна запустить власний застосунок на базі українського Сьогодні 09:45 — Технології&Авто

«Дія їде в Еквадор»: Федоров заявив, що країна запустить власний застосунок на базі українського

Під час Diia Summit 2023 оголосили, що Еквадор запустить власний застосунок на базі української «Дії». Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Зазначається, що за підтримки США «Дія» запускає багато корисних послуг та цифрових проєктів, які вже спростили життя українців і зробили державу прозорішою.

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Федоров наголосив, що США постійно виділяють гроші на цифровізацію, а уряд України ефективно їх використовує і запускає революційні сервіси з антикорупційним ефектом.

Тож за підтримки USAID Україна експортуватиме «українську success story — Дію».

«Адміністратор USAID Саманта Пауер анонсувала ще одну країну — Еквадор! Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами», — повідомив український міністр цифрової трансформації.

Так, на основі «Дії» Еквадор створить власний діджитал-продукт, щоб зробити державу прозорою та ефективною.

Крім того, Україна почала комунікацію із Замбією та Колумбією про впровадження цифрових продуктів на базі «Дії».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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