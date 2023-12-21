«Дія їде в Еквадор»: Федоров заявив, що країна запустить власний застосунок на базі українського — Finance.ua
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«Дія їде в Еквадор»: Федоров заявив, що країна запустить власний застосунок на базі українського

Технології&Авто
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«Дія їде в Еквадор»: Федоров заявив, що країна запустить власний застосунок на базі українського
«Дія їде в Еквадор»: Федоров заявив, що країна запустить власний застосунок на базі українського
Під час Diia Summit 2023 оголосили, що Еквадор запустить власний застосунок на базі української «Дії». Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами.
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.
Зазначається, що за підтримки США «Дія» запускає багато корисних послуг та цифрових проєктів, які вже спростили життя українців і зробили державу прозорішою.
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Федоров наголосив, що США постійно виділяють гроші на цифровізацію, а уряд України ефективно їх використовує і запускає революційні сервіси з антикорупційним ефектом.
Тож за підтримки USAID Україна експортуватиме «українську success story — Дію».
«Адміністратор USAID Саманта Пауер анонсувала ще одну країну — Еквадор! Перемовини про співпрацю тривають ще з 10 країнами», — повідомив український міністр цифрової трансформації.
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Так, на основі «Дії» Еквадор створить власний діджитал-продукт, щоб зробити державу прозорою та ефективною.
Крім того, Україна почала комунікацію із Замбією та Колумбією про впровадження цифрових продуктів на базі «Дії».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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