У Гаазі запустять міжнародний механізм для виплати компенсацій за збитки через агресію рф — Finance.ua

У Гаазі запустять міжнародний механізм для виплати компенсацій за збитки через агресію рф Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

У Гаазі запустили міжнародний механізм для виплат українцям, майно яких постраждало від російської агресії. Із квітня цього року громадяни отримають можливість подати відповідні заявки для компенсації шкоди.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра в коментарі «Голосу Америки».

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«Подавати заявки до реєстру можна буде уже з квітня місяця. Категорії постраждалих і категорії шкоди уже затверджені радою реєстру, і мають бути сертифіковані конференцією сторін, що буде зроблено в квітні», — пояснила вона.

Мудра нагадала, що за допомогою багатосторонньої міжнародної угоди буде створено компенсаційну комісію, яка розглядатиме кожен конкретний випадок. Надалі будуть засновані органи управління, які шукатимуть джерела фінансування.

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Водночас, за словами заступниці міністра, щонайменше рік піде на те, щоб запрацював цей механізм, адже повинні бути дотримані всі організаційні процедури.

«Тобто це щонайменше рік, оскільки відповідні норми міжнародного права мають бути витримані. Тому сказати, що можна буде отримати компенсації завтра, на жаль, як би мені цього не хотілося, ми не можемо, але ми над цим працюємо, щоб це запрацювало, щоб люди зрештою мали куди звернутися для отримання компенсації за шкоду», — наголосила вона.

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