Україна може отримати перші кошти із заморожених активів рф вже у липні — Finance.ua
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Україна може отримати перші кошти із заморожених активів рф вже у липні

Казна та Політика
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Україна може отримати перші кошти із заморожених активів рф вже у липні
Україна може отримати перші кошти із заморожених активів рф вже у липні
Єврокомісія прагне прискорити затвердження механізму використання прибутків від заморожених активів рф, щоб Україна змогла вже в липні отримати перший транш у розмірі 2−3 млрд євро.
Про це пише видання Financial Times.
Зазначається, Європейська комісія готує план для прискорення фінансування України. Одна з причин — невизначеність з фінансовою допомогою від США.
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Наразі Єврокомісія готує план, який передбачає конфіскацію прибутків із заморожених у депозитарії Euroclear російських активів, вартість яких оцінюється у 190 мільярдів євро. Ці активи були заморожені після повномасштабного вторгнення приблизно два роки тому.
За даними Financial Times, ЄС може привласнити 97% чистого прибутку, отриманого від заморожених у Euroclear російських активів, і перерахувати їх до бюджету ЄС.
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Далі, згідно з планом, ці гроші виплачувалися б щоквартально або двічі на рік і «могли б бути використані на користь України відповідно до різних домовленостей».
Цей механізм не застосовуватиметься до майже 4 мільярдів євро, які вже накопичились у Euroclear від використання заморожених активів рф. Їх планують використати насамперед для покриття судових витрат, пов’язаних із позовами росії проти ЄС.
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Пропозиція, яка має бути розроблена до саміту ЄС наступного тижня, ще потребує остаточного схвалення Єврокомісії та підтримки країн-членів ЄС.
У разі схвалення перший транш із прибутків від заморожених російських активів може бути переданий Україні вже в липні.
За словами співрозмовників видання, залежно від відсоткових ставок, він може становити від 2 до 3 мільярдів євро.
За матеріалами:
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