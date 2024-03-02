Скільки коштів вдасться отримати Євросоюзу від російських активів для підтримки України — Finance.ua

Скільки коштів вдасться отримати Євросоюзу від російських активів для підтримки України Сьогодні 08:12 — Казна та Політика

Скільки коштів вдасться отримати Євросоюзу від російських активів для підтримки України

Спеціальний представник Греції по Україні Спиридон Ламбрідіс переконує, що Європейський союз погодить ініціативу використання доходів від активів рф на своїй території та направить їх на допомогу Україні.

Про це повідомляє AFP.

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На думку Ламбрідіса, у Євросоюзі наближаються до узгодження щодо тоншого підходу до вилучення прибутків від російських державних та приватних активів, щоб створити фонд підтримки України.

За його словами, цей процес може тривати протягом кількох місяців. Ламбрідіс прогнозує, цей механізм ЄС допоможе зібрати від 50 до 60 млрд євро.

«Хоч це й дрібниця, але це принаймні крок до того, щоб показати росіянам: подивіться, що ви накоїли», — додав Ламбрідіс.

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Дипломат виступив проти конфіскації російських активів, тому що це суперечить міжнародному праву і призведе до конфіскації західних активів у росії.

«Звичайно, росіяни відреагують і на це (використання прибутків. — Ред.). Але навіть якщо вони подадуть на нас до міжнародних судів, я думаю, що ми виграємо», — заявив Спиридон Ламбрідіс.

Довідка Finance.ua:

у МВФ нагадали, що конфіскація активів рф повинна мати тверду правову основу, щоб уникнути потенційних юридичних ризиків та наслідків міжнародної валютної системи;

Велика Британія ввела понад 50 нових санкцій проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують незаконну війну рф в Україні.



Європейська правда За матеріалами:

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