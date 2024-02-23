У МВФ назвали умови для конфіскації російських активів — Finance.ua
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У МВФ назвали умови для конфіскації російських активів

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У МВФ назвали умови для конфіскації російських активів
У МВФ назвали умови для конфіскації російських активів
Конфіскація російських активів повинна мати тверду правову основу, щоб уникнути потенційних юридичних ризиків та наслідків міжнародної валютної системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора МВФ з комунікацій Джулі Козак.
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Козак нагадала нещодавню заяву, яку зробила перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат, про те, що «рішення про те, що робити із замороженими активами, залишається за країнами, які володіють цими активами, та за дискусіями між цими країнами».
«На наш погляд, важливо, щоб будь-які дії мали достатню правову основу, щоб уникнути потенційних ризиків», — сказала Козак.
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За її словами, до них належать ризики судових розглядів, ризики контрзаходів та ризики для міжнародної валютної системи.
Нагадаємо, Сполучені Штати, Європейський Союз та інші країни «Великої сімки» роздумують над тим, як найкраще використати заморожені російські активи для підтримки України.
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Наприкінці 2023 року США запропонували країнам «Великої сімки» конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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