ВАКС стягнув на користь України активи російського мільярдера — Finance.ua

ВАКС стягнув на користь України активи російського мільярдера
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російських підприємців Івана та Кіріякі Саввіді та стягнув у дохід держави їхнє майно.
Про це з повідомляє пресслужба Мін'юсту.
«Вищий антикорупційний суд 8 лютого 2024 року ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції України до Саввіді Івана Ігнатовича, Саввіді Кіріяки Георгіївни, за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог: Приватне акціонерне товариство „Пентопак“, Дочірне підприємство „Атлантіс-Пак Україна“, про застосування санкції, передбаченої пунктом 1−1 частини першої статті 4 Закону України „Про санкції“», — йдеться в рішенні суду.
Зазначається, що відповідно до рішення було конфісковано такі активи:
- 100% акцій ПрАТ «Пентопак»;
- 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна».
У ВАК додали, що позовна заява була підготовлена Мін'юстом за матеріалами Державного бюро розслідувань, інших державних органів, а також із урахуванням інформації громадських організацій.
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Як пише УНН, Іван Саввіді - російський підприємець грецького походження, який має тісний зв’язок з владою рф та правлячою партією «єдина росія».
Він є президентом Федеральної національно-культурної автономії греків росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій держави-агресора, шляхом глорифікації президента держави-агресора та військовослужбовців, які беруть участь у веденні військових дій в Україні.
Зазначена діяльність має сталий та тривалий характер та здійснюється ним з 2014 року.
Кіріякі Саввіді — дружина Івана Саввіді, є номінальною власницею низки компаній, бізнесом фактично володіє її чоловік.
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