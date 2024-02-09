ВАКС стягнув на користь України активи російського мільярдера — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ВАКС стягнув на користь України активи російського мільярдера

Казна та Політика
85
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції до російських підприємців Івана та Кіріякі Саввіді та стягнув у дохід держави їхнє майно.
Про це з повідомляє пресслужба Мін'юсту.
«Вищий антикорупційний суд 8 лютого 2024 року ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції України до Саввіді Івана Ігнатовича, Саввіді Кіріяки Георгіївни, за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог: Приватне акціонерне товариство „Пентопак“, Дочірне підприємство „Атлантіс-Пак Україна“, про застосування санкції, передбаченої пунктом 1−1 частини першої статті 4 Закону України „Про санкції“», — йдеться в рішенні суду.
Читайте також
Зазначається, що відповідно до рішення було конфісковано такі активи:
  • 100% акцій ПрАТ «Пентопак»;
  • 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна».
У ВАК додали, що позовна заява була підготовлена Мін'юстом за матеріалами Державного бюро розслідувань, інших державних органів, а також із урахуванням інформації громадських організацій.
Читайте також
Як пише УНН, Іван Саввіді - російський підприємець грецького походження, який має тісний зв’язок з владою рф та правлячою партією «єдина росія».
Він є президентом Федеральної національно-культурної автономії греків росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій держави-агресора, шляхом глорифікації президента держави-агресора та військовослужбовців, які беруть участь у веденні військових дій в Україні.
Зазначена діяльність має сталий та тривалий характер та здійснюється ним з 2014 року.
Кіріякі Саввіді — дружина Івана Саввіді, є номінальною власницею низки компаній, бізнесом фактично володіє її чоловік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.