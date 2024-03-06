Велика Британія запропонувала свій варіант використання активів рф для допомоги Україні — Finance.ua

Велика Британія запропонувала свій варіант використання активів рф для допомоги Україні Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Велика Британія запропонувала свій варіант використання активів рф для допомоги Україні

Велика Британія готова використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, з використанням заморожених активів рф як гарантії, для допомоги Україні, на тій підставі, що росія буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, пише The Guardian.

Кемерон сказав, що активи будуть використані як гарантія виплати репарацій.

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«Цей план є радикальнішим, ніж пропозиції, що обговорювалися в Європейському Союзі, про те, щоб Україні надавалися лише непередбачені прибутки від активів російського центрального банку, що належать Заходу. Щорічний непередбачений прибуток оцінюється в 4 мільярди доларів», — зазначає видання.

«Є можливість використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, які ефективно використовують заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці гроші українцям, знаючи, що ми їх відшкодуємо, коли росія виплатить репарації. Це може бути кращим способом зробити це. Ми прагнемо домогтися максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо цього досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів», — сказав Кемерон.

Голова МЗС Британії зауважив, що не думає, що план щодо облігацій якимось чином підірве репутацію лондонського Сіті.

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«Це перший випадок, коли Кемерон так детально відкрито говорив про цю пропозицію, і, мабуть, підкреслює політичну підтримку плану в США, але не в ЄС», — пише видання.

Цей план, як зауважується, буде «особливо корисний для України, якщо Конгрес США продовжить блокувати надання допомоги Україні, оскільки це надасть Україні нове джерело коштів для закупівлі озброєнь та фінансування дефіциту бюджету».

У G7 вже більше року тривають дебати про те, чи можна конфіскувати активи російського центрального банку, заморожені під час вторгнення рф в Україну, не підриваючи при цьому довіри до міжнародної фінансової системи.

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Міністр закордонних справ країни, як зазначається, також сказав, що він не думає, що президент росії володимир путін зупиниться в Україні, заявивши, що «якщо ми дозволимо росії у будь-якій формі перемогти в Україні, Молдова опиниться під загрозою, і деякі країни Балтії опиняться під загрозою».

За оцінками ЄС, активи центрального банку росії на суму близько 260 мільярдів євро було знерухомлено у вигляді цінних паперів та коштів у юрисдикціях партнерів G7, ЄС та Австралії, причому понад дві третини активів знерухомлено у ЄС.

Вважається, що Бельгія контролює близько 190 мільярдів активів, які зберігаються в її фінансово-розрахунковій палаті в євро, і вона, як вказано, «найбільш неохоче слідує такому радикальному плану, викладеному Кемероном». У бельгійській установі кажуть, що вже стикаються з низкою судових справ, головним чином у росії, «і її позицію підтримують Франція та Німеччина».

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Казначейство США, що спочатку не бажало конфіскувати активи центрального банку через передбачувану недоторканність активів суверенної держави, тепло сприйняло ідею щодо облігацій, вказує видання. За оцінками, США мають російські активи на суму від 40 до 60 мільярдів доларів, а Велика Британія — ближче до 25 мільярдів фунтів, але офіційна цифра не розголошується.

«Сильна сторона пропозиції полягає в тому, що заарештовані активи вважатимуться повернутими до росії після виплати репарацій», — зазначає видання.

Подібні присвоєння державних активів, як зауважується, траплялися і раніше, насамперед санкціонована ООН конфіскація США мільярдів доларів іракських коштів, які були призначені для репарацій Кувейту після вторгнення в 1990 році.

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