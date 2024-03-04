Бельгійське агентство витратить заморожені російські активи на відновлення України — Finance.ua
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Бельгійське агентство витратить заморожені російські активи на відновлення України

Світ
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Бельгійське агентство витратить заморожені російські активи на відновлення України
Бельгійське агентство витратить заморожені російські активи на відновлення України
Бельгійське державне агентство з розвитку Enabel оголосило про початок системної співпраці з Україною у сфері відновлення.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
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Агентству Enabel надійшло фінансування на 150 млн доларів. Кошти отримали завдяки замороженим у Бельгії російським активам.
Ведеться обговорення щодо можливості використання цих коштів у спільному зі Світовим Банком проєкті «Hope», метою якого є відновлення зруйнованого через бойові дії житла та виплата компенсацій. Ще однією ціллю проєкту є посилення можливостей громад у відновленні.
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Прогнозується, що вже у березні цього року бельгійське держагентство почне реалізацію проєктів відновлення критичної та соціальної інфраструктури. Зазначається, що у плани Enabel входить відкриття офісів у Києві та Харкові.
«Разом з міжнародними партнерами розробили та запустили програму термінових та капітальних ремонтів єВідновлення. Понад 40 000 українців уже отримали 3,8 млрд грн. Запрошуємо бельгійських партнерів приєднатися», — прокоментувала заступниця міністра інфраструктури Олександра Азархіна.

Довідка Finance.ua:

  • Європейський банк реконструкції та розвитку разом з італійським урядом нададуть 200 млн євро державній енергогенеруючій компанії «Укргідроенерго». Кошти спрямують на фінансування проєкту «Аварійне відновлення гідроелектростанцій».
  • У 2024 році планується опрацювати 300 тис. заяв на компенсації за пошкоджене й зруйноване житло за програмою «єВідновлення». Це дозволить забезпечити житлом 1 млн українців.
За матеріалами:
ua.news
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